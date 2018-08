Contributi per i canoni di locazioni a Massarosa: c’è tempo fino al 15 settembre per le domande

MASSAROSA – E’ in pubblicazione il bando per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno in corso, che resterà aperto fino al prossimo 15 settembre.

«Per accedere ai contributi – spiega l’assessora alle politiche abitative Simona Barsotti – i cittadini dovranno avere tutta una serie di requisiti, tra cui la residenza anagrafica nel Comune di Massarosa, nell’immobile per cui si richiede il contributo, ed un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato».

La graduatoria, valida per tutto il 2018, distinguerà le richieste pervenute in fascia “A” e fascia “B”.

Per essere inseriti nella fascia A bisogna avere un valore Ise uguale o inferiore a 13mila 192,92 euro (importo corrispondente a due pensioni minime Inps); un’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore Ise non inferiore al 14% .

Nella fascia B entreranno coloro che presentano un valore Ise compreso tra13mila 192,93 euro e 28mila 470,83, euro un’incidenza del canone sul valore Ise non inferiore al 24% e un valore Isee non superiore a 16mila 500 euro.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 15 settembre 2018, all’ufficio protocollo o all’ufficio servizi alla persona del Comune a mano o spedite per posta raccomandata A.R. e dovranno essere redatte su apposito modulo fornito dal Comune.

«L’amministrazione comunale – prosegue Barsotti – come da impegno sottoscritto all’internodell’accordo sindacale per le politiche sociali relative all’anno 2018, si impegnerà a reperire risorse aggiuntive per garantire, insieme alle risorse regionali, un contributo maggiore a chi in questo momento si trova in difficoltà».

I moduli di domanda sono disponibili sul sito del comune di Massarosa www.comune.massarosa.lu.it ,presso l’Ufficio Casa in Via Papa Giovanni XXIII in orario di apertura al pubblico (martedì- giovedì e venerdì dalle 9 alle 13) oppure all’Ufficio del Cittadino Piazza Taddei.