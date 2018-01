Contrasto idrogeologico: a Camaiore al via nuovi interventi

CAMAIORE – <<Sono partiti nella giornata di ieri, giovedì 18 gennaio 2018, gli interventi di messa in sicurezza della frana staccatasi nel mese di novembre scorso sulla strada tra l’abitato di Casoli e la località Trescolli. L’intervento, che non comporta provvedimenti di viabilità, è teso alla messa in sicurezza del versante attraverso il consolidamento del rilevato stradale attraverso la posa di micropali. Il progetto ha un costo di circa 50.000,00 € e prevede una tempistica di circa quarantacinque giorni per la conclusione del cantiere.

Nei giorni scorsi sono stati oggetto di intervento alcuni smottamenti a Pedona, Frascalino, Metato e Montebello causati dal maltempo di inizio settimana: i lavori sono stati effettuati direttamente da operai comunali, per un costo di circa 10.000,00 €.

Infine il 16 gennaio scorso sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza di via Monte Moneta dove è presente un fronte franoso. L’intervento ha un importo di circa 120.000,00 € e si concluderà entro ottanta giorni circa. Anche in questo caso sono previste opere speciali come una paratia di micropali e un sovrastante muro in cemento>>.