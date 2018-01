Contrade di San Paolino: eletto il nuovo consiglio direttivo

LUCCA – Lunedì scorso si sono tenute le elezioni del nuovo consiglio direttivo delle Contrade San Paolino che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Vista la sempre crescente richiesta di impegno nell’organizzazione e il coordinamento delle nuove manifestazioni, la composizione del nuovo organo direttivo ha una vitale importanza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nella lista dei membri del nuovo direttivo troviamo i nomi già conosciuti del precedente consiglio: Paolo Gianni, Tolomei Mauro, Barsanti Giovanni, Lagordi Dino e Puccetti Mario. A questi si sono aggiunti i nuovi consiglieri: Bertolacci Stefania, Bertolucci Gianluca, Mazzei Massimo, Toraldo Giovanni e Viviani Luca. Resta aperta la nomina del nuovo presidente e dell’esecutivo che si terrá questo martedì.

Il primo atto del nuovo consiglio è stato la presentazione di tutte le manifestazioni che saranno organizzate durante l’anno 2018 a Lucca. Si inizia con la 2° Disfida della Libertà l’8 aprile, torneo dei balestrieri insieme ad altre compagnie ospiti che si terrà al campo tiri di Pontetetto (Via Pattana). Dopo poco più di un mese la novità dell’anno, il 1° Palio della Repubblica di Lucca, previsto per il 13 maggio. A giugno (dal 1 al 3) è il turno dell’ormai sempre attesa Lucca Medievale, che quest’anno si sposterà nell’area Porta San Donato per aumentare gli spazi espositivi ed avere accesso all’Ex-Cavallerizza per organizzare conferenze e mostre. Anche per questa edizione è prevista una disfida fra i balestrieri di San Paolino e una compagnia ospite, per il 4° Torneo dei balestrieri in onore dello Santo Francesco.

Arriviamo a Luglio, con i giorni di San Paolino dell’11 e 12, che nonostante la lunga tradizione probabilmente saranno spostate in date da definire a causa della concomitanza con due grossi concerti nel cartellone del Summer Festival: prima Roger Waters e poi i Gorillaz.

E’ ancora attiva la raccolta firme sul sito change.org con cui l’associazione vuol cercare di sensibilizzare gli organizzatori del Summer Festival e i cittadini di Lucca al rispetto di queste feste che sono tenute vive solo per la volontà delle associazioni di rievocazione storica di Lucca.

A settembre l’evento più atteso, il XXXIV Campionato Italiano LITAB, in cui Lucca ospiterà le 13 compagnie di balestrieri provenienti da tutta Italia, nel weekend dell’8 e 9. Poco più tardi, il 2° Palio delle Contrade San Paolino, previsto per il 29 settembre.

A chiudere l’anno, la seconda edizione di Frecce e Bandiere di Natale, il 2 dicembre.

Tutti i programmi degli eventi saranno pubblicati sul sito web consanpaolino.org e sui social network gestiti dall’associazione Contrade San Paolino (facebook, instagram, twitter).