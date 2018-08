Conto alla rovescia per la Notte Bianca 2018: ecco il programma

LUCCA – Partito ufficialmente il conto alla rovescia in vista della “Notte Bianca di Lucca 2018”, uno degli eventi più attesi dell’estate, in programma sabato 25 agosto all’interno del centro storico. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, è organizzata come sempre da Confcommercio in collaborazione col Comune e vede l’attiva partecipazione a vario titolo del Centro commerciale Città di Lucca e di Prefettura, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca Del Monte di Lucca, Camera di Commercio, Banco Bpm e azienda Bei & Nannini

. Questa mattina, lunedì 13 agosto, si è svolta a Palazzo Orsetti – sede del Comune – la conferenza stampa nel corso della quale, alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, è stato svelato il programma di un evento che, nonostante la sua giovane “età”, ha saputo diventare un elemento di richiamo per decine di migliaia di persone che lo collocano oggi al secondo posto fra le manifestazioni lucchesi per numero di presenze in un solo giorno, dietro alla sola Lucca Comics & Games. In cartellone, come sempre, aperture straordinarie di musei, torri e palazzi storici cittadini per visite guidate, con la grande novità di quest’anno rappresentata dall’apertura del campanile del duomo di San Martino. Alla parte storica e culturale, si affiancherà il tradizionale e ricco programma di manifestazioni, con eventi sparsi all’interno di tutto il centro storico, di pari passo con l’apertura dei negozi.

Evento di punta di questa Notte Bianca 2018 sarà quello alle 24 in piazza San Martino, dove è in programma “Percorrendo l’Aureli… a”, spettacolo di cabaret di Emanuela Aureli, nota imitatrice e attrice ternana che regalerà risate al pubblico riproponendo alcuni dei suoi cavalli di battaglia sotto forma di imitazioni di donne celebri nel mondo dello spettacolo come Mara Venier, Milly Carlucci, Barbara D’Urso e Valeria Marini, solo per citarne alcune. Fra gli altri eventi degni di nota, nel corso della serata, l’area dedicati ai bambini sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, i “Giochi di una volta” in piazza San Michele e la “Morunga drum”, street band di tamburi che si esibirà in forma itinerante lungo strade e piazze del centro. Occhio di riguardo anche per la musica, con speciali spazi riservati alle arie pucciniane.

Per il resto, spazio a danza e ai tanti deejay set sparsi nei locali del centro dove si potrà ballare fino a notte fonda e molto altro ancora. Per conoscere il programma integrale sarà possibile scaricare, dal pomeriggio di lunedì, la brochure ufficiale sui siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it o sulla pagine Facebook “Confcommercio Lucca e Massa Carrara” e “Notti Bianche Lucca e Viareggio”. Per quanto riguarda il materiale cartaceo, sono state fatte stampare e verranno distribuite in questi giorni nell’intera Lucchesia 15 mila brochure col programma completo.