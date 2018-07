Continuano i “Giovedì di Luglio” in centro storico, negozi aperti e un evento speciale in San Francesco

LUCCA – Terzo e penultimo appuntamento domani sera con i “Giovedì di luglio”, tradizionale iniziativa estiva a cura del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio: dopo l’ottima affluenza registrata nei due precedenti giovedì, torna lo shopping sotto le stelle con negozi e locali aperti fino a tarda ora, in una città più viva e allegra che mai. Anche domani, naturalmente, i commercianti aspettano tutti per offrire i loro prodotti a prezzi molto vantaggiosi garantiti dal periodo dei saldi. A rendere ancora più interessante la serata di domani c’è poi piazza San Francesco, che vivrà la prima di due serate all’insegna dell’incontro e della cultura grazi

e alla collaborazione tra diversi enti e associazioni – fra cui ovviamente Confcommercio – ed esercenti della zona. In programma alle 21 uno spettacolo teatrale a ingresso gratuito dedicato alla vita di Giacomo Puccini. “Piccolo come le stelle”: questo il titolo della pièce ideata e interpretata da Elisabetta Salvatori accompagnata dalle musiche del violinista Matteo Ceramelli. Lo spettacolo, lanciato nella scorsa edizione dei “Puccini Days”, viene rappresentato in tutti i teatri d’Italia. Per l’occasione gli esercenti della zona presenteranno degustazioni ai propri clienti di alcuni dei migliori vini della Lucchesia, con l’assistenza di sommelier Fisar e in collaborazione con l’associazione “Strada del vino e dell’olio – Lucca Montecarlo Versilia” (sul sito www.confcommerciolums.it l’elenco completo delle attività aderenti). L’altro appuntamento è invece previsto per il 10 agosto, notte di San Lorenzo. Confcommercio ringrazia i commercianti della zona di piazza San Francesco per l’impegno profuso nella realizzazione di questo doppio evento.