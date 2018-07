Continuano gli appuntamenti di “Estate al Forte 2018”: ancora tanti eventi in programma

FORTE DEI MARMI – Un’altra settimana ricca di eventi del calendario “Estate al Forte 2018” organizzato dall’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Forte dei Marmi.

Da lunedì 23 a domenica 29 luglio proseguono gli eventi dedicati ai bambini con laboratori, animazioni e narrazioni all’ora del tramonto. Immancabili come sempre gli spettacoli serali di danza, musica e teatro in Pineta Tarabella. Incontri speciali della settimana saranno la mostra mercato dell’artigianato di qualità “Artigian Forte” a cura del CNA di Lucca insieme all’organizzazione “Piazzainarte” che si svolgerà in Piazza Dante, da giovedì 26 a domenica 29 luglio, dalle ore 9.00 alle 23.00, all’interno della quale venerdì 27 luglio si svolgerà una originale sfilata di cani in beneficienza dell’Associazione Auser Verde Soccorso Argento. Continua anche “Eventi estate a Vittoria Apuana” con il terzo appuntamento venerdì 27 luglio con una emozionante serata in cui si esibiranno artisti itineranti e giocolieri.

Ultima settimana per visitare la mostra al Fortino dedicata a Paolo Rossi “Pablito Great Italian Emotions” che ha riscontrato una grande affluenza di pubblico e molto gradimento e che giungerà al termine sabato 28 luglio.

Tutti gli appuntamenti in cartellone dal 23 al 29 Luglio:

ANIMAZIONE E LABORATORI BAMBINI:

Pineta Tarabella

“ESTATE FORTE BAMBINI 2018”

Spettacoli, Narrazioni e Laboratori

A cura dell’Associazione Coquelìcot Teatro

Mercoledì 25 luglio alle ore 18.00 al Parco Sabin a Vittoria Apuana

“TRAMONTI DA FAVOLA”

Fiabe e racconti all’ora del tramonto dedicati ai bambini e alle famiglie. Questa settimana verrà raccontato da Marica Bonelli di Coquelìcot Teatro “STORIE PER BAMBINI E BAMBINE CORAGGIOSI!” con accompagnamento musicale di Nicola Carraro al contrabbasso.

“Naso d’Argento è un uomo alto, gentile e ben vestito, unico particolare ha il naso

d’argento. Di uomini strani ce ne sono tanti al mondo, chi ha denti d’oro, chi ha un occhio

azzurro e uno verde, chi ha le orecchie grandi e chi porta i calzini gialli, ma uomini

con il naso d’argento a questo mondo non si sono mai visti.”

La storia popolare di Naso d’Argento è al centro di tre racconti tratti dalle Fiabe

Popolari di Calvino e da racconti di Gianni Rodari.

Racconti dove è necessario avere il coraggio di usare la propria testa per salvarsi

dalle difficoltà.

Vittoria Apuana

Martedì 24 luglio al Parco Sabin in Via Matteotti dalle 10.30 alle 12.00

“FANTASIE AL PARCO”

Animazione a cura del Centro di aggregazione giovanile “Il Mandala”

Principesse, maghi, pirati e i personaggi dei cartoni animati più amati delizieranno i più piccoli con attività di gioco e intrattenimento. Temi e attività sempre diverse tra divertimento e fantasia.

Venerdì 27 luglio dalle 10.00 alle 12.00 al parco giochi a Vittoria Apuana e dalle 18.00 alle 20.00 al Parco Sabin in Via Matteotti

“LABORATORI DI PIGNA BELLA”

Laboratori teatrali per bambini a cura dell’Associazione culturale Nadir

Modellazione della creta, pittura, creazione di pupazzi di stoffa, fiori di carta e trucca bimbi

Piazza Marconi

Giovedì 26 luglio

“MANIPOLIAMO LA CRETA”

Laboratori gratuiti per bambini offerti dal parco giochi di Piazza Marconi

Orari: dalle 18.30 – Piazza Marconi

SPETTACOLI PINETA TARABELLA ore 21.15

Lunedì 23 luglio

“LA CANZONE DEL MARE”

Proiezione del film per bambini a cura di Cinemare Versilia

Ingresso a pagamento di 3 euro.

Martedì 24 luglio

“GIRO DEL MONDO A PASSI DI DANZA”

A cura di Centro Studio Danza Dancing Project

Spettacolo di danza diretto dal maestro Manuel Damelli che presenta un misto di coreografie, stili e musiche come hip hop, street dance, dance hall, video dance, house, caraibico e danza moderna.

Mercoledì 25 luglio

“VERSIGLIA IN BOCCA”

Spettacolo dialettale in favore dell’Associazione Per Donare la Vita ONLUS (A.I.D.O.) del Prof. Ugo Boggi

Serata di sensibilizzazione organizzata da diversi anni dall’Amministrazione comunale per la donazione di organi e trapianti, durante la quale si raccoglieranno firme per acconsentire alla donazione. Prima dello spettacolo si terrà un incontro con il Prof. Ugo Boggi, primario all’ospedale di Cisanello e primo chirurgo al mondo ad aver eseguito un trapianto di pancreas robotizzato.

Giovedì 26 luglio

“AL LUPO! AL LUPO!”

A cura di Coquelìcot Teatro, con Marica Bonelli, Laerte Neri, Paolo Simonelli

Regia e drammaturgia di Carlo Ottolini

Lo spettacolo nasce al grido di “Al lupo! Al lupo!” e racconta di chi è costretto a scappare. Un ragazzo va nel bosco per cacciare il lupo, perché gli hanno insegnato che “l’uomo è cacciatore” ma quando si troverà davanti alla preda non saprà che fare…

(età consigliata: dai 5 anni)

Ingresso a pagamento di 3 euro

Venerdì 27 luglio

“ASPETTANDO IL FESTIVALMARE”

a cura del Circolo Culturale Festivalmare

Serata presentata da Vittoria Polacci dedicata ai tre vincitori della 30^ edizione del concorso canoro Festivalmare 2017: Linda Raffaetà, Samuele Franco e Ilenia Suffredini. Ospiti della serata, la madrina del festival Alessandra, Martina Cecchini, Linda Pardini, Natasha Gambini, Renata Bandelloni, Aura Mayra e altri giovani cantanti, che pur non rientrando sul podio, si sono particolarmente distinti nella serata finale del concorso canoro.

Sarà presente uno stand con materiale illustrativo delle finalita’ dell’Associazione “Un cuore, un mondo”, che fa capo all’O.P.A di Massa.

Domenica 29 luglio

“UN DOLCE IMBARAZZANTE MALINTESO”

A cura della Compagnia Teatro Dialettale Albetreta, con la regia di Rita Lia Gabrielli

Spettacolo che narra ironicamente le vicende di alcune donne di paese, che stanche di sentirsi trascurate dai mariti cercano delle alternative per evadere dalla quotidianità.

La Compagnia è formata da appassionati del dialetto versiliese, in ogni spettacolo vengono ricordati usi e costumi del passato regalando al pubblico un’ora di sano divertimento.

Piazza Dante

Da giovedì 26 a domenica 29 luglio:

“ARTIGIAN-FORTE”, Piazza Dante dalle ore 9.00 alle 23.00

Mostra mercato dell’artigianato di qualità a cura del CNA di Lucca insieme all’organizzazione “Piazzainarte”, con quasi quaranta stand, un’occasione da non perdere sia per i turisti che per i cittadini del Forte dove potranno trovare prodotti di diverso tipo, dalla pelletteria ai foulard, alla bigiotteria all’abbigliamento, all’alimentare. Speciale appuntamento venerdì 27 luglio con la sfilata di cani organizzata da Auser Verde Soccorso Argento, i cui ricavati saranno devoluti all’Associazione.

Villa Bertelli

Sabato 28 luglio

Vinicio Capossela e Orchestra Toscanini

MOSTRE IN CORSO:

FORTINO

Da domenica 1 luglio a sabato 28 luglio

“PABLITO GREAT ITALIAN EMOTIONS E L’ITALIA DELL’82”

Mostra del campione del mondo Paolo Rossi

PIAZZA GARIBALDI E VIA CARDUCCI

Da sabato 30 giugno a domenica 30 settembre

“FRAMMENTI LAPIDARIUM”

Mostra personale dell’artista messicano Gustavo Aceves

VILLA BERTELLI

Da venerdì 20 luglio a domenica 30 settembre

“IL RACCONTO DELLA PITTURA – l’ arte a San Pietroburgo dalle avanguardie degli anni 20 fino agli 40”

CARTELLONE EVENTI VITTORIA APUANA

Venerdì 27 luglio

“LA SERATA DEGLI ARTISTI”

Terza serata del cartellone “Eventi Estate a Vittoria Apuana” a cura dell’Associazione Rilax e dei commercianti. Durante la serata saranno presenti spettacolari performance di artisti itineranti che si esibiranno in spettacoli con trampoli, fuoco e bolle di sapone pronti a stupire e intrattenere i più piccoli e le famiglie. Negozi aperti fino alle 24 e dalle 17.00 Mercatino della Creatività.

ALTRI EVENTI

Martedì 24 luglio ore 21.30

Teatrino in salotto con Elisabetta Salvatori – Via Francesco Carrara, 243

“PIANTATE IN TERRA COME UN FAGGIO O UNA CROCE”

Vita di Caterina da Siena e Di Beatrice di pian degli Ontani

Da domenica 15 luglio a lunedì 30 luglio

“LANCIOTTO BALDANZI” – Museo Ugo Guidi. Aperta tutti i giorni dalle 18 alle 20, martedì chiuso o su prenotazione

Mostra in corso

“MARGUTTIANA ARTE” in Via Pascoli

MERCATI

Mercato Piazza Marconi

Mercato settimanale: ogni mercoledì mattina

Mercato domenicale: fino al 28 ottobre 2018

Mercato Piazza Donatori di organi: ogni mercoledì mattina

Mercato Vittoria Apuana dal primo venerdì di giugno all’ultimo di settembre

Mercato Donne in Campo: Piazza Donatori di Organi: I e III (ed eventuale IV) domenica del mese, dalle 8:30 alle 11:30.

Vittoria Apuana II e IV domenica del mese dalle 8:30 alle 13:00

EVENTI SPORTIVI

Levigliani :

Antro del Corchia 1 luglio – 16 settembre tutti i giorni, sabato, domenica e festivi

Miniere d’ argento vivo dal 16 luglio al 9 settembre tutti i giorni

Escursioni Guidate sulle Alpi Apuane Cai Forte dei Marmi :

27 luglio Marmitte dei giganti

Per info e prenotazioni: segreteria@nullcaifortedeimarmi.it