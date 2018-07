Continuano gli appuntamenti con il mercato artigianale in Piazza Anfiteatro

LUCCA – Continuano a Porta dei Borghi e in piazza Anfiteatro gli appuntamenti con il mercato artigianale che la Cna ha organizzato insieme a Piazzainarte per il periodo estivo nel centro storico.

Fino a stasera quasi venti banchi saranno presenti fino a tardi (circa le 23) a Porta dei Borghi per presentare manufatti di grande pregio e qualità, all’insegna di un artigianato da apprezzare e valorizzare.

Domani 5 e venerdì 6 luglio saranno invece in Piazza Anfiteatro.

Un’occasione da non perdere per cittadini e turisti che potranno godere della destinazione tradizionale della piazza ovale, quella di mercato, con prodotti di diverso tipo, dalla pelletteria ai foulard, alla bigiotteria all’abbigliamento. Con un’attenzione particolare a chi vorrà portarsi a casa – magari all’estero – un ricordo del nostro Paese.

I prossimi appuntamenti in piazza Anfiteatro saranno il 12,13 e 19,20 luglio.

A Porta dei Borghi gli appuntamenti previsti sono per i mercoledì del mese (11 e 18).