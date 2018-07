Consiglio comunale sulle scuole: per le opposizioni dalla maggioranza solo chiacchiere

LUCCA – Vanno all’ attacco i gruppi di minoranza promotori del consiglio straordinario richiesto per far chiarezza su un problema riguardante tutta la città, in quanto sono a rischio 20 posti di lavoro e oltre 60 famiglie che vivono l incertezza del futuro scolastico dei propri figli. Non da meno la preoccupazione per la sistemazione di 900 alunni delle scuole superiori in strutture prefrabbricate.

L amministrazione si è celata in un silenzio assordante, rispetto alle tante domande poste durante la seduta.

Non sono chiare tante fasi, ma è evidente che quella struttura del Comune non può ospitare una scuola e nessuno ha fatto niente per impedirlo o gestire la cosa con previdenza.

È stato poi deprecabile il comportamento della Provincia che inizialmente con il Presidente aveva dato la sua disponibilità a partecipare alla seduta del consiglio e poi non è venuto. Paradossale che la maggioranza ha votato contro un ordine del giorno in cui si chiedeva alla amministrazione il massimo impegno e poi di venire a rendicontare in Consiglio. Quindi il Consiglio di ieri sera ha fatto emergere una maggioranza “ solo chiacchiere e distintivo” che non assume impegni e che facendo sponda con il presidente della Provincia vota anche contro gli impegni che dice di prendere per far dispetto alla minoranza, dimostrando mancanza di senso di responsabilità.

Simona Testaferrata (prima firmataria Consiglio Straordinario) e i capigruppo d’opposizione per conto dei loro gruppi consiliari

Bindocci, Martinelli, Buchignani

Minniti, Borselli, Santini, Barsanti