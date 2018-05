Consegnava la droga a domicilio a qualsiasi ora: arrestato dalla polizia

LUCCA – La polizia chiude un’altra ‘rivendita’ di droga, questa volta non con una sede fissa, ma con ‘consegne a domicilio’. ‘Gestore’ di questa ‘attività’ era un uomo di 37 anni, residente a Lucca e già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, che è stato arrestato su ordine del giudice per le indagini preliminari, secondo il quale dovrà adesso rispondere del reato di spaccio continuato.

L’indagine è partita lo scorso gennaio, quando l’uomo ha litigato con un cliente in pieno centro storico a Lucca: mentre il cliente chiedeva altra droga, il pregiudicato voleva essere pagato per lo stupefacente che gli aveva già dato senza ricevere però i soldi in cambio.

Il caso ha voluto che al litigio abbiano assistito degli investigatori della Squadra Mobile di Lucca, diretta dalla dottoressa Silvia Cascino, e da questo episodio sono nate delle indagini più approfondite. Gli investigatori, infatti, hanno tenuto d’occhio l’uomo e, in breve quelli che erano solo sospetti sono stati confermati: lo spacciatore portava a domicilio dei clienti la droga, spostandosi da un’abitazione all’altra con la propria auto.

Il successivo controllo dei movimenti dell’uomo conformò i sospetti degli investigatori: l’uomo consegnava lo stupefacente a domicilio a bordo della propria vettura.

La giornata-tipo di lavoro dello spacciatore lo descrive come un vero stakanovista: ogni giorno, infatti, usciva da casa a qualsiasi ora e, dopo essere stato contattato telefonicamente, consegnava la cocaina a domicilio ai numerosi clienti, molti dei quali abitavano nel centro storico di Lucca.

Ieri è scattato l’arresto e il suo trasferimento in carcere, in attesa dell’interrogatorio. Inoltre, per lo stesso reato è indagata anche una ragazza lucchese di 23 anni, compagna dello spacciatore.