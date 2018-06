Conflavoro Pmi spiega il progetto ‘Lucca Summer Safety’

LUCCA – Lucca capitale della musica? Non solo. Da luglio lo sarà anche della sicurezza sul lavoro.

Anche perché aggiornarsi e formarsi converrà davvero grazie alla campagna di Conflavoro Pmi Lucca, l’associazione datoriale delle piccole e medie imprese, che dà il via alla prima edizione di un’iniziativa dal titolo eloquente quanto evocativo: Lucca Summer Safety.

Un vero e proprio festival della sicurezza sul lavoro, che strizza l’occhio simpaticamente all’evento organizzato in piazza Napoleone e sugli spalti delle mura da Mimmo D’Alessandro, per un’estate in sicurezza.

Dal 4 di luglio fino al 3 di agosto Conflavoro Pmi Lucca mette in campo una serie di corsi di formazione e/o di aggiornamento destinati alle imprese con il 70 per cento di sconto per chi si iscrive. Un prezzo, a partecipante, che permette di risparmiare ma solo nel portafoglio, perché i contenuti dei corsi, svolti da tecnici certificati e di alta professionalità, sono come di consueto di altissimo livello.

Il tutto in un periodo, come quello estivo, in cui gli addetti ai lavori sono potenzialmente esposti a maggiori rischi a causa dell’aumento di stress e del calo di attenzione dovuti alle alte temperature estive e per questo occorre alzare ulteriormente l’asticella della sicurezza.

Lucca Summer Safety è rivolto a tutte le aziende, anche quelle non associate, che hanno sede legale nella provincia di Lucca. I corsi in programma vanno dall’antincendio, al primo soccorso, all’uso di carrelli elevatori ed escavatori, all’Rspp, all’Haccp, al Rls.

Ogni azienda potrà iscrivere fino a tre lavoratori per ogni percorso formativo e lo potrà fare semplicemente compilando un modulo sul sito https://www.conflavoro.lu.it/lucca-summer-safety-corsi/ dove è possibile consultare tutto l’elenco dei corsi in programma.

La simpatica sfida a distanza al Summer Festival, a colpi di sicurezza sul lavoro, è lanciata. Non resta che attendere per vedere chi la raccoglie. Sempre nel nome del rischio zero nelle aziende del territorio.