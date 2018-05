Conflavoro Pmi organizza un workshop sulla fatturazione elettronica

LUCCA – Mercoledì 30 maggio 2018 dalle 17 alle 19, nella sede di Conflavoro PMI Lucca in via del Brennero, 1040/BH – 55100, si svolgerà un workshop informativo suddiviso in tre parti tra loro correlate. Gli argomenti trattati riguarderanno la fatturazione elettronica, il factoring e il leasing. L’incontro, in collaborazione con Banca IFIS Impresa, è organizzato dall’associazione datoriale guidata da Roberto Capobianco. Per iscrizioni e ogni ulteriore informazione su fatturazione elettronica, factoring e leasing è possibile scrivere all’indirizzo email info@nullconflavoro.lu.it.