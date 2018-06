Conflavoro Pmi cerca un tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro

LUCCA – per soddisfare in modo sempre più efficace e tempestivo le necessità delle aziende lucchesi, Conflavoro PMI Lucca, l’associazione datoriale delle piccole e medie imprese, ricerca una persona, residente in provincia di Lucca, da inserire nel team interno che si occupa di formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Il profilo richiesto è quello di un neolaureato in tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Occorre, inoltre, che abbia una buona conoscenza dei principali ambienti informatici (Office, posta elettronica, internet), buone capacità organizzative e di risoluzione dei problemi. Sia in grado di lavorare in team, ma anche in modo autonomo, si esprima con ottime doti comunicative, dimostri spirito di iniziativa, capacità di organizzazione e gestione efficace del tempo di lavoro. In un primo periodo è previsto l’affiancamento con altre persone dello staff con l’obiettivo di un percorso di crescita all’interno dell’azienda che garantisca anche prospettive economico-professionali commisurate all’esperienza.

Per candidarsi è necessario inviare il CV correlato di foto a job@nullconflavoro.it. I candidati selezionati saranno contattati telefonicamente per un colloquio nella sede lucchese dell’associazione, in via del Brennero, 1040/BH – 55100 Lucca (LU), dove si svolgerà prevalentemente il lavoro. Previsto un contratto full-time.