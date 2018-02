Confindustria invita i candidati per un confronto sui temi economici

LUCCA – Per gli imprenditori un’occasione per conoscere da vicino programmi e candidati, per questi ultimi l’opportunità di presentarsi e di ricevere stimoli e indicazioni dal mondo produttivo: questi gli obiettivi degli incontri promossi da Confindustria Toscana Nord in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

Confindustria Toscana Nord si propone di far emergere le posizioni delle varie parti politiche in esclusiva relazione agli interessi delle imprese. Lavoro, ambiente, sicurezza, infrastrutture a servizio delle attività economiche locali saranno gli argomenti prevalenti, ma avranno spazio anche temi europei su cui l’Italia può e deve far sentire la sua voce. Verranno effettuate due tornate di domande, una sulle riforme attuate in questi ultimi anni e l’altra sulle esigenze specifiche del territorio.

Le serate saranno tre, una per ciascuna delle sedi dell’associazione, nel tardo pomeriggio di lunedì 19 febbraio a Lucca, mercoledì 21 a Prato e giovedì 22 a Pistoia. Saranno ammessi non più di due candidati per schieramento, singolo o di raggruppamento, che potranno alternarsi nelle risposte alle domande poste dal direttore di Toscana 24 Cesare Peruzzi e ispirate al documento di Confindustria Toscana Nord “Le nostre priorità per lo sviluppo del territorio”.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli schieramenti, anche a quelli che non si sono potuti raggiungere per difficoltà di reperimento dei loro recapiti e che quindi non hanno ricevuto invito formale dall’associazione. Chi abbia titolo a partecipare e desideri farlo, nella consapevolezza che i temi trattati saranno unicamente economici, è invitato a comunicare a Confindustria Toscana Nord la propria adesione, cui sarà dato seguito solo se saranno rispettati i limiti indicati di due persone per schieramento. I candidati interessati a partecipare possono comunicare la loro intenzione scrivendo all’indirizzo presidenza@nullconfindustriatoscananord.it.

Invitati agli incontri sono i soli soci di Confindustria Toscana Nord. Il documento “Le nostre priorità per lo sviluppo del territorio” sarà disponibile sul sito dell’associazione, www.confindustriatoscananord.it, a partire da metà di questa settimana. Sempre sul sito dell’associazione saranno disponibili istruzioni dettagliate sull’organizzazione degli incontri e sulle modalità di partecipazione.