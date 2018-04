Confesercenti: seminario gratuito e consulenze per mettersi in regola sul regolamento di sicurezza alimentare

LUCCA – Il prossimo 11 aprile entrerà in vigore il regolamento che introduce nuovi obblighi in materia di sicurezza alimentare per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Il regolamento concerne l’obbligo di limitare la formazione dell’acrilammide, un composto cancerogeno che si forma naturalmente durante le attività di cottura o riscaldamento di alimenti contenenti carboidrati e proteine quali, ad esempio, pane e prodotti da forno, patatine fritte, caffè, cereali per prima colazione e prodotti della prima infanzia. Da qui l’obbligo per tutte le attività che trattano questi alimenti di adeguarsi. Per questo Confesercenti Toscana Nord mette a disposizione le proprie strutture con un consulente del settore igiene e sicurezza alimentare dedicato per informare gli imprenditori ed organizza per il 5 aprile presso la sede di via delle Tagliate un seminario gratuito dalle 15 alle 17.