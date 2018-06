Confesercenti interviene sul Lucca Summer Festival

LUCCA – «Le regole e soprattutto le leggi valgono per tutti. E vanno rispettate». Questa la posizione di Confesercenti Toscana Nord, con la sua presidente Lucca e Versilia Esmeralda Giampaoli, sulle polemiche sollevate in occasione della presentazione del Summer Festival.

“ll Summer Festival è una manifestazione di straordinaria importanza per Lucca – aggiunge la presidente – ed ha creato un indotto e un ritorno d’immagine di valore eccezionale per la città. Proprio per questo desta particolare sconcerto e preoccupazione l’atteggiamento del direttore artistico Mimmo D’Alessandro che, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orsetti, ha attaccato e polemizzato pesantemente il Comune di Lucca e i suoi rappresentanti, con disprezzo per il luogo e per le istituzioniche rappresentano tutti i Lucchesi. Quando ci sono regole da rispettare nessuno può pensare di essere al di sopra della legge – conclude la presidente -, né che si tratti di un imprenditore di grande successo, né tanto meno gli amministratori della città che hanno il dovere di tutelare lo svolgimento di una manifestazione così importante proprio a partire dal rispetto delle leggi».