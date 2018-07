Conferme e nuovi arrivi da tutta la Toscana per il Tau Calcio

ALTOPASCIO– Si sono appena conclusi i tesseramenti delle squadre del Tau Calcio Altopascio, tra nuovi arrivi e conferme. Una meritata pausa estiva, quindi, per la società altopascese, che ha chiuso la passata stagione con la vittoria della Coppa Toscana per gli Allievi Elite, il secondo posto dei Giovanissimi, il titolo di vicecampioni nazionali per gli Esordienti nel Torneo Fair Play Elite under 13 e tanti riconoscimenti importanti in tornei di grande prestigio, con squadre di livello nazionale e internazionale, molte delle quali professioniste, come il Torneo Alpi Apuane.

Numerosi, dunque, i nuovi tesserati che durante la prossima stagione vestiranno i colori del Tau Calcio Altopascio. A fare gli onori di casa e ad accogliere i giovani calciatori è stato il direttore sportivo, Dante Lucarelli: «Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di aver ampliato le nostre rose con questi nomi, ragazzi che durante l’anno hanno dimostrato grande talento e voglia di crescere. Stiamo continuando le trattative per chiudere nuovi accordi, ma possiamo davvero accogliere queste nuove forze amaranto con grande soddisfazione ed emozione, certi, ancora una volta, di avere di fronte una stagione emozionante e intensa».

Si comincia, quindi, dai più grandi, gli Allievi Elite, classe 2002. A completare le squadre sono arrivati il difensore Matteo Gori, dal Capostrada Belvedere, i due attaccanti Gabriele Perlongo, dallo Zenith Audax, e Alessandro Sauro, sempre dal Capostrada. Infine, confermato Gianmarco Pini, ex centrocampista del Livorno.

Grande entusiasmo anche tra gli Allievi B del 2003 che hanno salutato con calore i nuovi compagni di squadra che sono il difensore Lorenzo Egger, dalla Lastrigiana, i centrocampisti Matteo Marchetti(Margine Coperta), Luca Tragni (Versilia), Marco Coppola (Capezzano) e Daniele Bini (Lanciotto Campi Bisenzio). Pronti a dare il massimo anche gli attaccanti Elia Scannerini dal Monsummano e Jacopo Bellucci dal Navacchio. Novità anche tra i pali con Eduard Abutoaei, portiere proveniente dal Castelfranco Stella Rossa.

Pronti a confermare gli ottimi risultati dei compagni, titolari del primo posto nel campionato 2004, sono i nuovi arrivi dei Giovanissimi Elite. Dal Fucecchio e dal Livorno 9 arrivano i difensori Filippo Goretti e Mattia Fiorentini. In centrocampo ci saranno Fillippo Vitrani (Valle di Ottavo), Gioele Fiorentini (Livorno 9) e Nicola Matacera (Isola d’Elba). In attacco, invece, approdano Valentino Tirinnanzi, dalla Fortis Juventus e Marco Manfredi, dal Versilia.

Chiudono le presentazioni, almeno per il momento, i Giovanissimi B, classe 2005, alla prima stagione in agonistica. In amaranto ci saranno l’esterno sinistro dello Zambra, Denny Taccini, e i due centrocampisti, Niccolò Ferrucci, dall’Academy Tau, e Marco Maurelli, dal Capezzano.

Nuovi acquisti e veterani, intanto, sono già pronti a partire per i ritiri estivi, organizzati dalla società amaranto per il mese di agosto. Un’attività a tutto tondo, quindi, che segue lo sviluppo, la crescita e il potenziamento dei giovani atleti nei minimi dettagli. Le categorie 2006, 2007 e 2008 del Centro di Formazione Inter saranno impegnati dal 16 al 21 agosto a Pievepelago, mentre i 2002, 2003, 2004 e 2005, sempre del CDF, si trasferiranno in Trentino, a Roncegno Terme, dal 18 al 25 agosto.