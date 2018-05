Programmazione e riorganizzazione sanitaria: un tavolo della Conferenza dei sindaci della Piana

LUCCA – Mercoledì 16 maggio, presso la Cittadella della Salute di Lucca, si sono riuniti la Conferenza dei sindaci della Piana di Lucca, la direzione del Distretto – Piana di Lucca della USL Toscana Nord Ovest, le organizzazioni confederali provinciali di CGIL CISL E UIL e le categorie dei pensionati della funzione pubblica per siglare un protocollo che istituisce un tavolo permanente di confronto avente come obiettivi la programmazione e riorganizzazione sanitaria aziendale, nonché la valutazione e la verifica della programmazione così come la periodica valutazione della spesa e delle attività, in pratica tutti gli strumenti da mettere in campo per garantire ai cittadini uguali livelli di assistenza.

Gli argomenti che verranno affrontati ai tavoli programmati riguarderanno la rete ospedaliera, la sanità territoriale, le liste d’attesa, gli interventi di promozione ed educazione della salute, la tutela occupazionale e tutte le tematiche specifiche inerenti l’integrazione socio-sanitaria.

Il primo argomento affrontato è stato quello dei consultori. Dopo la relazione della responsabile, gli interventi delle organizzazioni sindacali, riconoscendo il buon lavoro e il miglioramento dell’erogazione dei servizi, hanno però evidenziato una carenza di risorse sia economiche che umane. La questione è stata condivisa anche dalla Conferenza dei sindaci, che all’unanimità ha concordato un prossimo incontro di approfondimento per rivendicare gli obiettivi comuni.