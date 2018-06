Conferenza dei Balestrieri sul rapporto tra il mercante lucchese e l’arte

LUCCA – Sabato prossimo alle 17, nella Casermetta del Baluardo di San Pietro, riprende il ciclo degli incontri voluti dalla Compagnia Balestrieri Lucca per far conoscere ad un amplio pubblico la gloriosa storia della nostra città. La conferenza di sabato, tenuta dal Prof. Marco Paoli, ex Direttore della Biblioteca Statale di Lucca e apprezzato studioso di arte e storia cittadina, avrà per tema: “Il rapporto fra il mercante lucchese e l’arte dalla fine del Medioevo agli inizi del Rinascimento”. La conferenza, ad ingresso libero, andrà ad esaminare la ricchezza di Lucca in un periodo storico che la vide al centro della vita europea. I suoi mercanti, conosciuti ed apprezzati presso tutte le corti europee dove le sete lucchesi erano oltremodo ambite, seppero apprezzare l’arte contribuendo alla sua rinascita.