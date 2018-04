Confcommercio sul piede di guerra, in aperta polemica con il Comune di Lucca

LUCCA – E’ polemica aperta tra Confcommercio e Comune di Lucca. L’associazione dei commercianti ha scritto, infatti, una nota dai toni estremamente netti, rispetto a quelli che sono i rapporti con l’amministrazione Tambellini, lamentando una impossibilità di dialogo. Insomma, una frattura molto forte tra le due istituzioni, dovuta, secondo Confcommercio a delle decisioni prese dagli assessori Mercanti e Raspini che, invece di aiutare la categoria, la affosserebbero.

«In tutti questi anni l’operato di Confcommercio è stato sempre contraddistinto da una costante ricerca del dialogo – attacca la nota -, del confronto e della concertazione con l’amministrazione comunale di Lucca, a prescindere dal colore politico di appartenenza del momento. Una linea, quella di Confcommercio, nata dalla profonda convinzione che al primo posto vadano sempre messi gli interessi dei propri associati e che essi siano più importanti di tutto il resto».

Secondo l’associazione di Palazzo Sani è stata proprio questa ricerca di dialogo che ha permesso a Confcommercio di vedersi riconoscere nel tempo un ruolo di

«interlocutore istituzionale credibile e autorevole, capace di andare al di là dell’onda politica del momento».

Ma pare che niente sia immutabile: «Oggi, purtroppo, l’associazione si trova costretta con enorme rammarico a rimarcare il fatto che con alcuni assessori dell’attuale giunta comunale questa strada non sia più percorribile. E non per scelta di Confcommercio».

Confcommercio negli ultimi mesi ha registrato quelli che definisce «una serie di incomprensibili atteggiamenti da parte degli assessori Francesco Raspini e Valentina Mercanti, che hanno penalizzato e stanno penalizzando fortemente il mondo del commercio. Gli esempi da fare sono molteplici – affermano –: la tariffa dei rifiuti al massimo, gli aumenti indiscriminati della Cosap per i pubblici esercizi del centro storico, i controlli vessatori nei confronti delle attività, sollecitati da un consigliere comunale di opposizione che all’interno del mondo del commercio non rappresenta nessuno, a differenza della nostra associazione che è invece un punto di riferimento con oltre 500 imprese associate solamente all’interno del centro storico, i continui rimpalli di responsabilità per rinviare i tempi di attuazione della moratoria per i ristoranti e i negozi di vicinato, prima promessa per la fine del 2017 e della quale (al di là di qualche generica e non meglio precisata affermazione peraltro sollecitata dal mondo Confcommercio) non si sa più niente di certo».