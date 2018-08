Confcommercio scioglie i consigli direttivi del Centro commerciale città di Lucca e della commissione centro storico

LUCCA – Confcommercio imprese per l’Italia province di Lucca e Massa Carrara comunica che sono stati sciolti per decadenza dei termini i consigli direttivi del Centro commerciale Città di Lucca e della commissione Centro Storico.

«Nei giorni scorsi – si legge in una nota dell’associazione di Palazzo Sani – si sono riuniti in momenti distinti i direttivi del Ccn e della Commissione e, preso atto della scadenza dei termini di mandato, i 2 organismi hanno cessato le loro funzioni. Ovviamente c’è stata occasione per fare il punto delle rispettive attività e nei mesi autunnali saranno convocate le assemblee di commercianti per il rinnovo di entrambi i consigli, in modo tale da dotare il Ccn ed la commissione di nuovi rappresentanti e portare avanti i tanti obiettivi sindacali e di promozione del territorio».

«Confcommercio – prosegue la nota – pertanto rimane al momento l’unico referente per il centro di Lucca fino alle nuove elezioni dei due organismi, la cui data verrà comunicata a tutti dopo i mesi estivi per avere un maggior coinvolgimento possibile tra tutti gli operatori. Un sentito ringraziamento da parte dell’associazione va a tutti i componenti della Commissione centro storico per la caparbietà con cui hanno portato avanti per tanti anni le istanze dei colleghi del centro; analogo ringraziamento va a tutti i componenti del Ccn per la capacità dimostrata nel creare iniziative e sinergie a vantaggio delle attività cittadine».