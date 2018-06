Confcommercio rinnova le cariche dei balneari

VIAREGGIO – Come da programma, si è svolto ieri lo spoglio delle schede relative al rinnovo delle cariche del sindacato dei balneari di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara.

Al termine delle operazioni di scutinio con la supervisione del direttore Rodolfo Pasquini, il nuovo consiglio direttivo Sib risulta composto da: Elena Maria Bottari (Bagno Morgana), Stefania Frandi (bagno Venezia) e Elisabetta Malatesta (bagno Paradise beach) per la provincia di Massa; Pierluigi Cinquini (bagno la Rondine), Alessandro Meciani (bagno la Pace), Pierfrancesco Pardini (bagno Pardini) e Simone Cerri (bagno Delfino) per la provincia di Lucca.Comincia quindi ufficialmente il cammino del nuovo gruppo di lavoro che si ritroverà già giovedi 28 giugno alle 17.30 nella sede Confcommercio di Massa (via Massa Avenza 38/c).