Confcommercio premia le aziende iscritte dal 1944 all’assemblea del 25 giugno

LUCCA – Lunedì prossimo 25 giugno è in programma l’assemblea ordinaria annuale dei soci di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara. Un appuntamento tradizionale e immancabile per la vita associativa (alle 20 in prima convocazione, alle 21 in seconda convocazione, nella sede di Palazzo Sani), che vedrà affiancare quest’anno al consueto ordine del giorno (approvazione verbale precedente assemblea, relazione del presidente Ademaro Cordoni; relazione del collegio sindacale; bilancio consuntivo anno 2017 – approvazione; varie ed eventuali) una interessante novità: Confcommercio è andata infatti a riprendere il registro in cui sono segnati i primi soci iscritti a partire dal 1944, anno di nascita dell’associazione. E da questo registro sono stati estrapolati i nomi di 10 attività che tuttora, direttamente o attraverso eredi, hanno portato avanti la propria azienda rimanendo iscritti a Confcommercio. Nel corso dell’assemblea di lunedì 25 queste imprese saranno premiate con la consegna di un attestato, segno di gratitudine dell’associazione e un riconoscimento per la lunga storia imprenditoriale di queste aziende. Confcommercio intende poi dare continuità a questa iniziativa anche in futuro, approfittando dell’assemblea annuale per premiare i suoi soci più fedeli.