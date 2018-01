Confcommercio organizza un corso per barman

LUCCA – Un corso barman con 10 postazioni per una formazione personalizzata: è l’ultima idea di Confcommercio Lucca rivolta a chi vuole intraprendere questa professione sempre più richiesta.

Parte infatti il 22 gennaio questa innovativa formula del corso barman, della durata di 33 ore in orario serale (20.30-23.30) che si svolgerà in via Nazario Sauro, grazie alla collaborazione tra Confcommercio con Emotion bar e Shaker Club.

L’obiettivo infatti è quello di formare figure con alto grado di specializzazione, spendibili sul mercato del lavoro in linea con le richieste delle aziende, sempre più attente alla selezione di persone di elevata professionalità. Si tratta un settore dove la richiesta di soggetti dotati di grande professionalità e competenza è in costante aumento, grazie al diffondersi della sensibilità verso la cultura del “bere bene”, che richiede un’attenzione particolare nella scelta di aperitivi e bevande che possano incontrare il gusto del pubblico e siano adatti per ciascun momento della giornata: ecco perché diventa fondamentale saper offrire il cocktail adatto in ogni occasione.