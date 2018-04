Confcommercio organizza a Viareggio un corso sull’uso di Facebook nel mercato immobiliare

VIAREGGIO – Proseguono gli incontri di aggiornamento per gli agenti immobiliari organizzati da Fimaa Confcommercio Lucca e Massa Carrara, con un’opportunità imperdibile per i mediatori delle due province. L’appuntamento è infatti con il corso “Facebook marketing per il settore immobiliare”, in programma a Viareggio presso la sede di Confcommercio in Repaci 18, mercoledi 18 aprile dalle 10 alle 17. Occasione unica perché docente del corso è Veronica Gentili, una delle massime esperte italiane del settore, autrice tra l’altro di due libri di grande successo: “Strategie e tattiche di Facebook Marketing per Aziende e Professionisti” del 2015 e “Facebook Marketing Plan” del 2017. Per iscrizioni al corso di “Facebook marketing per il settore immobiliare” è possibile contattare la segreteria organizzativa (tel. 0583.473157, guerrierilorenzo@nullconfcommercio.lu.it).