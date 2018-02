Confcommercio Lucca incontra TripAdvisor e The Fork: confronto sul ‘turismo on line’

LUCCA – Sarà un importante momento di confronto, quello organizzato da Confcommercio Lucca e in programma lunedì prossimo 19 febbraio alle 15 a Palazzo Sani, sede dell’associazione, che vedrà a confronto la categoria dei ristoratori Fipe e i rappresentanti dei noti portali di recensioni online Tripadvisor e The Fork.

Un incontro, questo, voluto direttamente da Fipe Italia, a testimonianza dell’importanza della giornata che avrà il titolo “Ristorante 2.0: il roadshow sulle prenotazioni e recensioni on line”. Presenti, per il settore Fipe, il presidente regionale e vicepresidente nazionale Aldo Cursano e il presidente provinciale per la categoria dei ristoratori, nonché membro della giunta nazionale della Federazione, Benedetto Stefani.

«Accogliamo con grande piacere – afferma Stefani – l’arrivo a Lucca dei rappresentanti dei due portali: un segnale di attenzione per il nostro territorio da parte di due marchi mondiali che merita di essere rimarcato. Crediamo che quello di lunedì possa essere un momento prezioso di confronto e chiarimento tecnico su quelli che sono i meccanismi che regolano il funzionamento di Tripadvisor e The Fork, ragion per cui invitiamo tutti gli addetti ai lavori interessati a partecipare e a presentare le proprie domande».

La giornata prenderà il via alle 15 con i saluti iniziali: alle 15,30, spazio alla presentazione del focus “Le prenotazioni online”, a cura di Fipe; alle 16, relazione di The Fork sul tema “Le prenotazioni online e la profilazione della clientela”, seguita alle 16,30 dall’intervento di Tripadvisor sul tema “Le recensioni online come strumento di business”. A chiudere, domande e risposte col pubblico.