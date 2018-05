Confcommercio lancia l’idea di una concessione temporanea a fasce orarie pensata per Viareggio

VIAREGGIO – Arriva da Confcommercio Viareggio una proposta per agevolare i rapporti tra pubblici esercizi ed amministrazione comunale in tema di suolo pubblico.

«Parlando con i nostri associati titolari di pubblici esercizi della Passeggiata – si legge in una nota – abbiamo evidenziato una soluzione che porterebbe benefici sia agli imprenditori che alle casse comunali, senza intaccare in alcun modo il decoro del lungomare per il quale tanto lavoro e sacrifici sono stati fatti.

La nostra idea è quella di consentire un’occupazione di suolo pubblico temporanea a fasce orarie, per una dimensione ulteriore a quella ordinaria richiesta da ciascun locale.

In pratica,solo nei mesi di alta stagione, si potrebbe consentire agli esercizi un piccolo allargamento- mantenendo chiaramente ordine e uniformità di arredi- di allargarsi un po’ per un tempo limitato nei momenti di maggior afflusso, in modo da poter dare un servizio migliore ai clienti e visitatori negli orari di punta.

Appena terminata la fascia oraria, da concordare con l’amministrazione ma indicativamente per l’orario del pranzo in primavera e della cena in estate, il titolare provvederà a ridimensionare la superficie occupata nei limiti originari.

Si tratterebbe pertanto di uno strumento flessibile e utile da un duplice punto di vista: bar e ristoranti potrebbero venire incontro alle esigenze della clientela, pagando ovviamente il relativo tributo aggiuntivo a tutto vantaggio della finanza locale.

Abbiamo pertanto sottoposto questa proposta all’assessore Servetti che potrebbe quindi inserirla nel Regolamento urbanistico. Nel Regolamento Cosap invece potrebbe essere ripristinata la possibilità di mettere all’esterno degli esercizi commerciali espositori e fioriere, ovviamente consoni al decoro generale della Passeggiata, come da volontà conforme dell’amministrazione.

Il nostro invito quindi a tutti i colleghi è quello di rispettare sempre le regole relative al suolo pubblico, in attesa di poter usufruire quanto prima di questi provvedimenti, verso il quale molti hanno già manifestato grande favore».