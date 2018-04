Confcommercio esprime soddisfazione per l’acquisto del negozio Tenucci

LUCCA – Tutto il mondo Confcommercio ha accolto con sollievo la positiva conclusione del procedimento che aveva coinvolto la famiglia Tenucci e portato al pignoranento del negozio di via Fillungo.

Il presidente, il direttore, la Giunta ed il consiglio direttivo dell’Associazione, insieme alla Commissione Centro storico, al Ccn Città di Lucca ed a Federmoda esprimono infatti la loro soddisfazione per il recente esito dell’asta di aggiudicazione del negozio.

«Siamo molto contenti- si legge in una nota congiunta- per come si è risolta la vicenda che ha visto coinvolto un pezzo molto significativo di storia del commercio della nostra città oltre che un caro amico come Umberto Tenucci.

Il fatto che il fondo di via Fillungo sia rimasto “in famiglia” e vincolato al mantenimento degli arredi garantisce una continuità importante ed un punto di partenza fondamentale per un’eventuale e quanto mai gradita ripresa dell’attività.

Il nostro sincero auspicio è che possa essere proprio Tenucci a riprendere il timone delle operazioni, ridando quell’impronta di stile ed eleganza che ha sempre contraddistinto il suo lavoro.

Era motivo di grande sconforto vedere abbassate le saracinesche, così vicine, di due attività storiche come Tenucci e Caffè Di Simo: ora invece la speranza che nutriamo è quella di vedere riaperte entrambe in tempi brevi, come simbolo del rilancio del commercio tradizionale che è sempre stato uno dei opunti qualificanti della nostra città»