Confcommercio: centro storico vivo con negozi aperti insieme agli eventi

LUCCA – Conto alla rovescia per i tanti eventi in programma a Lucca nei giorni di giovedì 21 e venerdì 22 giugno, quando anche la città vivrà appieno l’ Arcobaleno d’estate, cartellone regionale di iniziative pensate per salutare l’inizio della nuova stagione. Come già annunciato nei giorni scorsi, Confcommercio e Comune hanno lavorato ad un cartellone che prevede l’apertura straordinaria delle Torri Guinigi e delle Ore, dei sotterranei dei baluardi San Regolo e San Colombano, animazione e spettacoli per vie e piazze e momenti musicali all’interno dell’Orto Botanico (sul sito www.confcommerciolums.it il programma integrale, con orari e modalità degli eventi). A pochi giorni dalla festa, Confcommercio e il suo Centro commerciale Città di Lucca colgono l’occasione per lanciare un appello, invitando tutte le attività commerciali del centro storico a rimanere aperte in quelle due sere, in modo così da rendere ancora più viva e festosa la città.

<<L’estate è ormai alle porte – si legge in una nota di Confcommercio e Ccn – e questa è l’occasione giusta per salutarne l’arrivo. Se ai tanti eventi culturali e artistici già programmati si aggiungerà l’apertura dei negozi, riteniamo che la città potrà vivere una due giorni che ne mostrerà il suo lato più accogliente e festoso. Peraltro, si tratterebbe anche di una sorta di gustoso antipasto in vista poi delle tradizionali aperture dei giovedì di luglio, che saranno riproposte anche quest’anno>>.