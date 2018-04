Confcommercio auspica un forte legame tra le attività della Passeggiata e Versilia Yachting Rendez-Vous

VIAREGGIO – Mancano due settimane al taglio del nastro della seconda edizione di Versilia Yachting Rendez-Vous e Confcommercio invita le attività della Passeggiata a diventare parte integrante di un evento così importante.

«Nei quattro giorni dell’evento – si legge in una nota – sono previste circa 25mila persone: si tratta di una vetrina di portata internazionale per la città di Viareggio, vero polo fondamentale della nautica italiana, che potrà mettere in mostra la sua eccellenza più rinomata. Quest’anno, uno degli ingressi all’area espositiva sarà situato in prossimità della passerella, in fondo alla Passeggiata, creando un legame non solo simbolico tra il salotto cittadino ed il cuore pulsante della produzione cantieristica. Ecco perché invitiamo negozi e pubblici esercizi del lungomare ad allestire le vetrine a tema “nautico”, utilizzando i colori bianco e blu della manifestazione: sarebbe un colpo d’occhio eccezionale che darebbe ulteriore lustro a quello che è- tra l’altro- uno dei centri commerciali naturali più belli e caratteristici d’Italia».

La proposta di Confcommercio però è duplice e va oltre il valore estetico: «In abbinamento a questo il nostro auspicio è quello che nasca lungo la Passeggiata una sorta di grande evento collettivo in cui dare risalto alla componentistica ed alla modellistica legata alla nautica, analogamente- come concetto- a quanto avviene con il Fuori Salone a Milano, in concomitanza con il Salone del mobile. La zona della Darsena è infatti ricca di piccole e medie produzioni artigianali legate al mondo della nautica, da cui le attività potrebbero attingere per creare iniziative o esporre installazioni nei quattro giorni dell’evento, che renderebbero la Passeggiata un polo culturale di eccellente livello, in considerazione della tradizione e della qualità di questo artigianato storicamente connesso all’alta gamma dei cantieri del luogo. Un legame tra queste “botteghe” ed i negozi della Passeggiata avrebbe un grande significato in termini di reciproca visibilità, oltre a mettere in atto sinergie che potrebbero durare nel tempo e dare valore aggiunto non solo a questa manifestazione ma a tutta la città».