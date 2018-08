Confcommercio: aperte le iscrizioni per due nuovi corsi Haccp

LUCCA – So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni per 2 nuovi corsi Haccp in programma nella sede dell’associazione di Lucca (via Fillungo, 121). Un corso sarà riservato alla figura di addetto attività alimentari semplici, per una durata di 8 ore; l’altro alla figura di addetto attività alimentari complesse, durata di 12 ore. Per tutte le informazioni su orari e modalità di iscrizione è possibile rivolgersi agli uffici Confcommercio (referente Sara Panattoni, 0583/473161 – panattonisara@nullconfcommercio.lu.it).