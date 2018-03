Confcommercio: agevolazioni per i ristoratori per il ritiro dell’olio esausto

LUCCA – Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara è impegnata da tempo nel siglare accordi con partner istituzionali e non del territorio, mirati ad offrire servizi ai propri associati a condizioni esclusive e vantaggiose. E’ in questa ottica che l’associazione ha da poco sottoscritto una convenzione con la Eco Rec, azienda con sede a Montescudaio (provincia di Pisa) specializzata nello smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali. La convenzione prevede per l’associato Confcommercio che abbia necessità di far ritirare oli esausti la remunerazione dello smaltimento, ovvero sia per ogni chilogrammo di materiale ritirato l’azienda Eco Rec riconoscerà una quota all’imprenditore: servizio, questo, che sarà rivolto alle attività di ristorazione, il cui utilizzo di oli alimentari viene modificato dopo la frittura assorbendo le sostanze inquinanti dalla carbonizzazione dei residui alimentari. Ecorec offre anche servizi scontati per quanto riguarda il ritiro di toner; apparecchiature fuori uso come fotocopiatrici, computer e stampanti; de grassatori; neon; frigoriferi;scarti inutilizzabili per consumo e rifiuti speciali prodotti da carrozzerie e officine. Per maggiori informazioni su questa convenzione, è possibile rivolgersi agli uffici Confcommercio (numero di telefono 0583/47311).