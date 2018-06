Confartigianato Lucca: dal prossimo mese retribuzioni corrisposte solo con mezzi tracciabili

LUCCA – Dal prossimo 1° luglio, tutte le retribuzioni dovranno essere corrisposte con mezzi tracciabili. Le sanzioni in caso di pagamento in contanti.

L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha pubblicato un parere prot. 4538 del 22 maggio 2018, in risposta ad un quesito delle Guardia di Finanza in merito al nuovo obbligo di pagamento della retribuzione ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori unicamente con modalità tracciabili, obbligo posto a carico dei datori di lavoro e committenti dalla legge di bilancio (articolo 1, comma 910-913, della legge 205/2017).

Le modalità previste come obbligatorie a partire dal 1 luglio 2018 sono:

– bonifico sul conto identificato dal codice iban indicato dal lavoratore;

– strumenti di pagamento elettronico;

– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

– emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’Ispettorato si sofferma in particolare su quali siano da considerare le violazioni alla disposizione, cui si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro da comminare al datore di lavoro/committente.

Viene chiarito che la violazione si verifica non solo quando il pagamento avviene con modalità diverse da quelle indicate dalla norma, ma anche nel caso in cui sia stato utilizzato uno dei mezzi di pagamento previsti ma sia stato successivamente revocato o annullato.

