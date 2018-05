Confartigianato Imprese e le nuove norme della privacy: ecco cosa prevede la legge

LUCCA – A pochi giorni dalla scadenza, prevista per il prossimo 25 maggio, ricordiamo, ancora una volta, alle aziende che non hanno preso in considerazione questo importante adempimento che è necessario mettersi in regola al più presto.

Trattasi del Regolamento UE 2016/79 che reca misure, per tutti i Paesi dell’Unione Europea, inerenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Gli Enti ed anche le imprese avranno più responsabilità in caso di inosservanaza delle regole; le sanzioni potranno arrivare, per le grandi aziende fino a 20 milioni di euro, mentre per quelle più piccole fino al 4% del fatturato.

Nei giorni scorsi abbiamo fatto un importante e partecipato seminario dal quale è emerso che pochissime imprese sono esentate da tali adempimenti.

In pratica solo le imprese senza dipendenti, che non si avvalgono di computer e che non hanno archivio dati dei clienti.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo ricordiamo che sono obbligate a fare questo adempimento le estetiste, i parrucchieri, gli autotrasportatori, i carrozzieri, i meccanici, gli edili, gli impiantisti elettrici ed idraulici, le tipografie, i fotografi, chi realizza siti web, in pratica tutte le professioni o quasi.

I nostri uffici, che effettuano materialmente anche il documento sulla base dei dati forniti dalle imprese, sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Basta telefonare allo 0583/47641 e chiedere dei funzionari che si occupano di privacy.

Ci raccomandiamo a tutti i soci di non sottovalutare questo adempimento che è soggetto a controlli da parte del “nucleo privacy” della Guardia di Finanza.