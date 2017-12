Confartigianato contro le limitazioni al traffico del Comune di Lucca: ‘Pronti a bloccare la consegna merci’

LUCCA – Confartigianato esprime tutta la sua preoccupazione per i provvedimenti di limitazioni al traffico che vuole adottare il Comune di Lucca.

«Già in passato – dice Confartigianato in una nota – abbiamo fatto presente come gli autotrasportatori siano in forti difficoltà nell’esercizio della loro attività in quanto debbono rispettare, per legge, determinati tempi di circolazione alternati a pause di riposo pena l’applicazione di pesanti sanzioni».

Secondo Confartigianato: «Anche limitare, per solo alcune ore, sia pure in quelle di punta, il transito dei mezzi sui viali della circonvallazione avrà un impatto fortemente negativo su una categoria, quella dell’autotrasporto, fortemente in crisi da diversi anni come testimonia l’elevato numero di imprese cessate. Più volte abbiamo ribadito che tali provvedimenti si possono attuare solo se esiste una viabilità alternativa e noi tutti siamo consapevoli come questa non ci sia nonostante le richieste avanzate sia al Governo che alla Regione Toscana».

Il problema centrale è legato al tempo che sarà necessario per la realizzazione dell’asse nord-sud ed è legato al fatto che i fondi mancanti siano dati dallo Stato o meno.

«Per avere poi un sistema viario veramente alternativo ed efficiente – prosegue la nota – certamente è necessario realizzare anche l’asse est-ovest ma di questo neanche se ne parla. Siamo inoltre restati sorpresi per il fatto che, come categoria economica, non siamo stati chiamati per illustrarci questa novità e questo vale soprattutto per il Comune di Lucca che manifesta l’intenzione di adottare un provvedimento, che di fatto crea molti problemi alle imprese artigiane di autotrasporto».

E Confartigianato si rivolge direttamente al primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, invitandolo «a rivedere questa sua posizione che andrebbe a penalizzare ulteriormente i trasportatori e che porterebbe a rincari delle merci sugli scaffali dei supermercati o della grande distribuzione e a far cessare ancora altre aziende facendo diminuire i posti di lavoro. Essi, infatti, sono consapevoli di essere un anello di congiunzione importante, nella consegna delle merci vista la conformazione geomorfologica del nostro Paese dove, gioco forza, è limitata la distribuzione su rotaia».

«Nel frattempo – conclude Confartigianato – chiederemo, se il provvedimento dovesse andare avanti, un incontro con il Prefetto di Lucca, in quanto gli autotrasportatori lucchesi, sono decisi a mobilitarsi e a mettere in atto azioni di protesta, fra cui il blocco della consegna delle merci, esasperati per non poter svolgere un diritto sancito dalla costituzione: quello di lavorare e svolgere un servizio essenziale».