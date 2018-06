Concorso per aspiranti cantanti a ‘Il Rustichetto’ ad Antraccoli

LUCCA – Sabato 30 giugno, c’è un evento promosso da “Palcoscenando- realizzazione grandi eventi” di patron Massimo Chiocca che da anni propone serate con nomi noti della musica e del cabaret in tutta la Toscana, dal titolo: “Musica sotto le stelle”. Questa gara canora, che si tiene presso il bar e catering “Il Rustichetto-Il Gusto” in via Romana 3300 ad Antraccoli, è la seconda edizione de: “Il treno dei desideri” e se sei tra i ritardatari che ancora non hanno fatto l’iscrizione, questi sono gli ultimi giorni per non perdere questa occasione unica. Per info e prenotazioni chiamare al: 393.5636205 Benedetta o 346.2350900 Simone ed invece se vorrai essere spettatore e tifare un tuo beniamino chiama lo 0583.471807 per prenotare il tavolo. Al vincitore andrà un premio in denaro più la realizzazione di un inedito da pubblicizzare nelle più importanti case discografiche.

Quota d’iscrizione euro 15.