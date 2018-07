Conclusi i lavori al campo sportivo di Altopascio

ALTOPASCIO – Continuano gli investimenti dell’amministrazione D’Ambrosio nelle strutture sportive del territorio. In particolare sono arrivati a conclusione i lavori nel campo sportivo di Altopascio, in via Fratelli Rosselli, che, dopo la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’accesso di via Marconi, pericolante e fatiscente, e la sistemazione dell’area interna, adiacente al bar, da oggi può contare anche su nuovi impianti elettrici e la messa a norma delle torri faro, con le lampade a led per il risparmio energetico.

“Grazie al nostro investimento iniziale – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci – abbiamo ottenuto altri 30mila euro dalla Regione che andremo a investire nelle altre strutture sportive del territorio. Siamo un comune vivo dal punto di vista sportivo ed è quindi nostro dovere sostenere queste realtà. Le esigenze sono tante, le associazioni sono molte e ogni anno raggiungono obiettivi sempre più importanti e quindi l’impegno da parte nostra prosegue: risolviamo le urgenze, presentiamo nuovi progetti e cerchiamo di reperire nuove risorse».