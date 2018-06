Concerto inaugurale per il restaurato organo storico

BORGO A MOZZANO – Sabato 16 giugno prossimo, alle ore 21, nella Chiesa di San Jacopo a Borgo a Mozzano il parroco Don Francesco Maccari e l’Unità Pastorale di Borgo a Mozzano organizzano un concerto con l’organista M° Eliseo Sandretti in occasione dell’inaugurazione del restaurato organo Cosimo Ravani del 1632.

I lavori di restauro è stato realizzato dalla ditta Glauco Ghilardi e la cassa monumentale è stata riportata ai colori originari da Patrizia Caraffi.

Sandretti, autentica eccellenza borghigiana, ha studiato organo sotto la guida del padre e si è diplomato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio “Giovan Battista Martini” di Bologna. In seguito si è diplomato in Clavicembalo presso il Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara. Ha inoltre conseguito la Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Pisa con una tesi relativa alla moderna Filosofia del Linguaggio; perfezionatosi poi con gli organisti Harald Vogel per l’antica letteratura della Germania del Nord, Lieuwe Tamminga per la musica fiamminga, Stefano Innocenti per l’antica letteratura italiana per organo, Jacques Van Oortmersen per l’opera organistica di J. S. Bach e Guy Bovet per l’antica letteratura organistica spagnola.