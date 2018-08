Concerto Gloria Gaynor a Viareggio: modifiche al traffico e divieto di sosta

VIAREGGIO – Gloria Gaynor in concerto a Viareggio: unica data italiana per il live della regina della disco accompagnata da una band composta da 13 elementi. L’appuntamento è per il 6 agosto in piazza Mazzini a partire dalle 22.

Un evento, a ingresso libero, organizzato da Idee in progress by Sama con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, il contributo degli imprenditori della zona del cuoio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca tramite Confcommercio.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza e al minimo dei disagi, la polizia municipale ha predisposto divieti e variazioni al traffico nella la zona intorno a Piazza Mazzini.

Nel dettaglio:

Divieto di sosta con rimozione coatta sulle traverse comprese tra il viale Carducci e il viale Marconi e in piazza Mazzini lato mare normalmente adibite alla sosta dei cicli e motocicli dalle 14 del 6 agosto e fino al termine del concerto e comunque fino al termine delle eventuali operazioni di pulizia della strada.

Divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito in piazza Mazzini ex area Lazzi, e il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Mazzini prolungamento di via Mazzini tra il viale Manin e P.E. “Carmencita” lato sud e sul prolungamento di via XX Settembre tra ex area lazzi e viale Carducci lato nord dalle 7 del 4 agosto alle 24 del 7 agosto salvo per i veicoli autorizzati e dell’organizzazione.

Divieto di transito in piazza Mazzini, lato mare, dalle 19, e comunque dal momento in cui ne ricorrano i presupposti, del 6 agosto fino al termine del concerto e comunque fino al termine della presenza di spettatori e delle eventuali operazioni di pulizia della strada.

Divieto di transito sul viale Carducci, nel tratto compreso tra via Vespucci e via XX Settembre, con esclusione dei veicoli che intendono raggiungere i parcheggi ivi posti o allontanarsi dagli stessi, dalle 19, e comunque dal momento in cui ne ricorrano i presupposti, del 6 agosto e comunque fino al termine della presenza di spettatori e delle eventuali operazioni di pulizia della strada. Il divieto di transito potrà essere inteso in modo totale in caso di necessità legate alla sicurezza e ordine pubblico.

Divieto di transito sul viale Manin, nel tratto compreso tra il braccio nord della piazza D’Azeglio e la via Mazzini, con esclusione dei veicoli che intendono raggiungere i parcheggi ivi posti, dalle 19, e comunque dal momento in cui ne ricorrano i presupposti, del 6 agosto fino al termine del concerto e comunque fino al termine della presenza di spettatori e delle eventuali operazioni di pulizia della strada. Il divieto di transito potrà essere inteso in modo totale in caso di necessità legate alla sicurezza e ordine pubblico.

Divieto di transito in piazza Mazzini prolungamento via XX Settembre dalle 19, e comunque dal momento in cui ne ricorrano i presupposti, del 6 agosto fino al termine del concerto e comunque fino al termine della presenza di spettatori e delle eventuali operazioni di pulizia della strada.

Divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Mazzini prolungamento di via XX Settembre ambo i lati tra la via Buonarroti e il viale Carducci dalle 19 comunque dal momento in cui ne ricorrano i presupposti, del 6 agosto fino al termine del concerto e comunque fino al termine della presenza di spettatori e delle eventuali operazioni di pulizia della strada. Nella medesima fascia oraria dei punti su indicati, l’istituzione del divieto di transito sulla via L. Da Vinci nel tratto compreso tra i viali Buonarroti e Carducci, fatti salvi i residenti e quanti debbano raggiungere gli stalli di sosta ivi presenti.