Concerto di Roger Waters: le nuove ordinanze su bevande e alcolici. Da domani scattano i più importanti provvedimenti

Chiusura di viale Carducci e della zona Porta San Pietro e Questura (zona di prefiltraggio est) – Dalle ore 14 di martedì 10 luglio fino alle ore 20 di venerdì 13 luglio viale Carducci sarà interdetto al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso fra via della Repubblica e la rotatoria di viale Europa. Sempre dalle 14 del 10 luglio ma fino alle ore 6 di giovedì 12 luglio divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e divieto di transito veicolare in viale della Repubblica, viale Cavour, viale Regina Margherita, piazzale Umberto I, piazzale Risorgimento. Chiuso a biciclette e pedoni anche il sottopasso ciclopedonale di viale Carducci di collegamento con San Concordio (il sottopasso sarà riaperto alla fine dello spettacolo).

Chiusura di viale Europa e cavalcavia (zona di prefiltraggio ovest) – Dalle ore 18 di martedì 10 luglio fino alle ore 6 di giovedì 12 luglio chiusura del cavalcavia di viale Europa. Sul restante tratto del viale Europa (da via Bandettini fino alla rotatoria casello A11) sarà istituito un divieto di sosta e transito veicolare, eccetto residenti e clienti hotel e attività commerciali. Divieto di sosta e transito anche in viale Carducci (fino a piazzale Boccherini), via Nieri, via Pascoli, in un tratto di via delle Tagliate di San Donato, senso unico in via per Corte Capanni (con marcia nord – sud fra via delle tagliate di san Donato e via Secambi).

Divieti di transito per tir e veicoli commerciali – Dalle ore 19 del 10 luglio fino alle ore 8 del 12 luglio scatterà il divieto totale di transito su l’intero centro abitato di Lucca con esclusione per le frazioni per i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 7.5 tonnellate. Con gli stessi orari divieto di transito per tutti i veicoli commerciali di qualsiasi peso sui viali di circonvallazione (viali Pacini, Marconi, Marti, Batoni, Del Prete, Papi) e in viale Barsanti e Matteucci, via delle Tagliate di San Marco, via Cavalletti; tuttavia nella fascia oraria fra le ore 5 e le 9 dell’11 luglio sarà consentito il transito per la consegna delle merci.

Viabilità di attraversamento dell’area urbana alternativa – Con la chiusura delle zone di sicurezza il traffico proveniente da sud (via Nuova per Pisa – SS12 del Brennero e autostrada) e diretto a nord, dalla rotatoria del casello autostradale Lucca est sarà deviato sulla variante di collegamento con il casello di Lucca ovest fino a viale delle Città Gemelle e viale Einaudi e da qui, attraverso viale Puccini o viale Luporini, potrà imboccare la circonvallazione (viale Papi) con transito obbligatorio da piazzale Italia – viale Luporini – piazzale Boccherini (sarà infatti riaperto il collegamento fra viale Luporini e piazzale Boccherini). All’opposto traffico proveniente da nord all’uscita da viale Papi dovrà obbligatoriamente girare a destra in viale Catalani (dove sarà istituito un senso unico in direzione ovest) da qui potrà proseguire in direzione ovest in viale Puccini – via Sarzanese oppure svoltare a sinistra in via Geminiani (dove verrà istituito senso unico in direzione sud) per raggiungere viale Luporini e da qui viale Città Gemelle i caselli autostradali e la statale del Brennero in direzione sud. Il traffico proveniente da est (via di Tiglio, via Romana, via Pesciatina – via Castracani) giunto sulla circonvallazione nella zona di Porta Elisa per attraversare la zona urbana sarà deviato sui viali di circonvallazione nord. Per realizzare queste modifiche alla viabilità dalle ore 12 del 10 luglio fino alle ore 12 del 12 luglio sarà istituito un divieto di sosta con rimozione in viale Luporini nella corsia con direzione est, fra piazzale Italia e piazzale Boccherini, mentre alle ore 7 dell’11 luglio fino alle 6 del 12 luglio verrà riaperto il collegamento fra viale Luporini e piazzale Boccherini, istituito obbligo di svolta in viale Catalani per il traffico proveniente da via Papi, istituiti sensi unici di circolazione in viale Catalani, via Geminiani e piazzale Boccherini.

Divieti di sosta per le aree adibite a parcheggio a pagamento per il concerto – Istituite ben 12 aree di parcheggio a pagamento gestite da Metro srl riservare agli spettatori. I divieti di sosta con rimozione coatta, per l’allestimento di questi parcheggi partiranno martedì 10 luglio con la seguente progressività: a partire dalle ore 18 del 10 luglio fino alle ore 6 dell’11 luglio nei parcheggi Tagliate (porzioni), e Don Baroni (porzione); dalle ore 18 del 10 luglio fino alle ore 2 del 12 luglio parcheggi Cimitero e Palasport; dalle ore 20 del 10 luglio fino alle ore 2 del 12 luglio nei parcheggi Campo di Marte, Macelli, Mercato Ortofrutticolo, viale Giusti, Stazione, viale Luporini, Palatucci, Mazzini; dalle 14 del giorno 11 luglio alle ore 2 del 12 luglio nelle restanti porzioni dei parcheggi Tagliate e Don Baroni.

Permessi sosta residenti nelle aree di parcheggio – Nelle zone adibite a parcheggio per il concerto i residenti che non possono usufruire di un parcheggio in resede privata potranno ottenere, su richiesta, un permesso di sosta per nucleo familiare per il periodo dell’evento da ritirare presso Metro srl. – In via Filzi, via per Corte Pulia e via Sauro via Mazzini e Oberdan contestualmente ai parcheggi per l’evento saranno realizzati parcheggi riservati ai residenti della zona prtanto questa zona sarà accessibile solo ai residenti con permesso categoria G o pass rilasciato da Metro srl.

LE NUOVE ORDINANZE

Emanata oggi (lunedì 9 luglio) una nuova ordinanza che stabilisce il divieto di vendita e consumazione di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi, quali metallo o vetro, dalle ore 10 dell’11 luglio fino alle ore 06 del 12 luglio agli esercizi di qualsiasi tipo (esclusa la grande distribuzione) anche per mezzo di distributori automatici, in tutto il centro storico compreso all’interno delle Mura urbane, in viale Giusti, via Monte Grappa, via Mazzini, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, viale della Repubblica, via Montanara, viale Cavour, viale G. Carducci, viale Papi, viale C.del Prete, via Batoni, viale Marti, viale Marconi, viale Pacini, viale Cadorna, via di Tiglio, viale Castracani (sino all’intersezione con via di Tiglio), via Barbantini, via Gianni, via Barbantini (dietro Campo di Marte, compresa l’area di parcheggio), via delle Cornacchie, via dell’ Ospedale, via M. Civitali, via G. Galilei, piazzale Don Baroni, via Tagliate di S.Anna, via Cavalletti, via delle Rose, via Sant’Anna, via Pisana, via San Donato, viale Luporini, piazzale Italia, via I.Nieri, viale Europa, viale S. Concordio (dall’intersezione con viale Europa), via della Formica, via Savonarola, via Urbiciani, via Consani, via Nottolini, via Cavour, piazzale Ricasoli, piazzale Curtatone, via Mazzini, via N. Sauro, via Macelli, via Orzali, via di Tiglio; resta comunque la possibilità per i medesimi di somministrare le bevande, anche in contenitori di vetro o latta al tavolo effettuata durante i pasti.

Inoltre, nelle stesse date e orari, divieto di vendita o somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 5% del volume e divieto di vendita per asporto o somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori rigidi, quali latta o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo durante i pasti, per tutti i pubblici esercizi (esclusa la grande distribuzione), circoli ed altri punti di ristoro, venditori ambulanti, compresi quelli allestiti dagli organizzatori dell’evento (all’interno dell’area di spettacolo e in quelle di prefiltraggio) sia in sede fissa che in area pubblica e per mezzo di distributori automatici in viale Giusti, via Monte Grappa, via Mazzini, piazzale Ricasoli, via Montanara, viale Regina Margherita, via Cavour, via I.Nieri, via Pascoli, via Luporini (tra piazzale Boccherini e piazzale Italia,) piazzale Italia, via Carignani, via S.Donato, via Catalani, piazzale Boccherini;

Infine la sede centrale dell’Istituto Pertini resterà chiusa per tutto il giorno 11 luglio.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.comune.lucca.it ed è possibile rivolgersi a Itinera (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00) tel. 0583 583150; al Comune di Lucca 0583 4422 (tutti i giorni 8.30 -17.30).