Concerto di musica sacra nella chiesa di S. Ermete “Speculum Maius Op.25 Missa Sancti Martini Op.20”

FORTE DEI MARMI – Appuntamento con la musica sacra mercoledì 25 luglio nella chiesa di

S. Ermete, dove alle 21.00 la Fondazione Villa Bertelli presenterà “Speculum Maius OP.25 Missa Sancti Martini Op.20” a cura del concertista Luca Fialdini con il Coro della chiesa della B.V. della Visitazione M° Daniela Pardini.

L’evento è a ingresso libero.

Di seguito il programma :

L. Fialdini – Speculum maius op. 25

L. Fialdini – Missa Sancti Martini op. 20

I – Introitus

II – Kyrie

III – Gloria

IV – Alleluia

V – Offertorium

VI – Sanctus et Benedictus

VII – Agnus Dei

VIII – Communio

IX – Finis

Luca Fialdini. Studente di pianoforte e composizione sotto la guida dei Maestri Fabio Della Pina e Daniela Pardini, studi presso i Conservatori “G. Puccini” di La Spezia, “G. Frescobaldi” di Ferrara e “L. Boccherini” di Lucca.

Si è esibito come solista e in varie formazioni presso il Teatro Guglielmi e la Cattedrale dei SS. Pietro e Francesco di Massa, il Duomo di Sant’Andrea di Carrara, Basilica di San Piero a Grado (PI), la Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi, i comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Borgo a Mozzano e Gallicano e il prestigioso Wiener Musikverein. Dal 2013 è titolare dell’organo G. Agati nella chiesa di San Martino in Borgo del Ponte (MS).

Nel 2007 riceve la menzione presidenziale per il brano Constitutional Symphony, presentato nell’ambito del concorso nazionale La costituzione vista dai giovani; nel 2015 riceve un diploma al merito “D. Sacchetti” per la sua esecuzione della Sonata in la maggiore KV 331 di Wolfgang Amadeus Mozart, e un secondo diploma al merito per la composizione Kammermusik op. 5.

All’attività di interprete e compositore affianca quella di divulgatore e critico musicale: ha collaborato dal 2014 al 2017 con la rivista livornese Uni Info News e dal 2016 scrive per la testata pisana TuttoMondo, tra le conferenze e le lezioni-concerto realizzate si ricordano Fondamenti poetico-grammaticali della musica di Béla Bartók (2010) e Rigoletto di Giuseppe Verdi (2013) presso la Scuola Comunale di Musica di Massa, Richard Wagner (2013, poi ripresa nel 2014) e La musica di regime in Šostakovič (2014) presso il Liceo Classico “P. Rossi” di Massa, inoltre ha curato la conferenza Pagine di Guerra (2015) tenutasi presso la Scuola media “G. Pisano” di Calci (PI).

Tra le ultime composizioni già eseguite rientrano Kammermusik op. 5b per cinque esecutori (La Spezia, 2015), Tre variazioni su un tema di Verdi op. 8 per pianoforte e violino (Massa, 2016), Luci mute op. 9 per pianoforte e sassofono (Massa, 2017), Soffiano venti antichi op. 12 per flauto e sassofono (Carrara, 2017), commissione del duo Faedda-Giannetti e Adagio op. 18 per pianoforte solo (Carrara, 2017).

Coro della chiesa della Beata Vergine della Visitazione. Il coro nasce dall’esigenza di servire col canto le celebrazioni liturgiche della chiesa della B.V. della Visitazione, comunemente detta “Madonna del Monte” in quanto sorge su di una piccola altura. Nel corso dei decenni, sin dalla sua istituzione, la formazione e le dimensioni del coro sono mutate numerose volte; l’attuale formazione, di sole donne, si è venuta a costituire nel 2009. Data la particolarità della formazione, si è reso necessario individuare un repertorio liturgico che si adeguasse al meglio alle esigenze del coro: oltre che dal normale repertorio gregoriano e dal repertorio liturgico nazionale, il coro attinge anche dal repertorio dei gruppi Gen Rosso e Gen Verde del Movimento dei Focolari. Il coro esegue abitualmente repertorio da una fino alle quattro voci.

Daniela Pardini. Dal 1987 è direttore del Coro della chiesa della B.V. della Visitazione. Diplomata in Pianoforte e Composizione, attualmente è titolare della cattedra di Composizione, Canto Corale e Teoria e Solfeggio presso la Scuola Comunale di Musica di Massa e di Musica d’Insieme, Canto Corale e Teoria e Solfeggio presso la Scuola di Musica “Città di Carrara”. Al I Concorso Nazionale di Composizione Pianistica 1995 di Savona, è stata segnalata per il brano “Il Libro degli Animaletti”, in seguito tale composizione, è stata pubblicata presso la casa editrice “La Stampa” di Vado Ligure ed eseguita a Savona. Alla II edizione del medesimo concorso, è stata segnalata l’opera per pianoforte “Nei sogni di Alice”. Alla seconda rassegna per strumento solista “Città di Savona” Maggio 1998 ha vinto il I premio e, la pubblicazione del brano per flauto solo “Riflessi”.

A settembre 2010 ha vinto il I premio al Concorso Internazionale di Composizione “Marenostrum”a Fossacesia in Abruzzo col brano “Light and Shade”eseguito a Novembre 2012 presso il Rathaus Schöneberg di Berlino. Nel 2011 il brano per percussioni “Frames”è stato segnalato ed eseguito al Concorso Internazionale di composizione presso l’Università Carl von Ossietzky di Oldenburg e sempre al medesimo concorso nel 2012 l’opera per coro organo e percussioni “Preghiera” è stata sia segnalata che eseguita.

Le sue opere più rappresentative oltre a quelle già citate sono “Fogli d’album” per pianoforte eseguita a Genova e pubblicata presso la casa editrice “La Stampa” di Vado Ligure, il brano per Pianoforte “Notturno”pubblicato presso la casa editrice Musicaurea, per la Fondazione Adkins Chiti: Donne in musica sono state eseguite le opere “Aria di Natale”dal canto “Astro del ciel” di Gruber, eseguita a Roma e “Guardando il cielo” e “Il grande albero” per soprano e pianoforte eseguite negli U.S.A ,”Non piangete insetti” per Percussioni eseguita a Roma a Palazzo Braschi per la manifestazione sul “Futurismo”, “Voci del passato” per pianoforte segnalato e pubblicato al X concorso Nazionale per Pianoforte indetto dall’Associazione Culturale “De Musica” di Savona, le opere per bambini “Amici per caso” e “Breve storia di Rosina la formichina” per Coro di voci bianche e piccola orchestra eseguite al Teatro Garibaldi di Carrara, Marinedda per grande orchestra trasmessa in un’intervista radiofonica presso la redazione Allegroandante di Torino.Attualmente Il brano Zefiro per Marimba è in programma per la stagione concertistica autunnale 2015 nei teatri di Roma e comuni limitrofi.