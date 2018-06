Concerto del Boccherini Guitar Quartet

LUCCA – Un quartetto di chitarre giovane ma già di grande successo, che ha avuti i natali a Lucca, all’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” e che ora torna a esibirsi tra le mura conosciute dell’Auditorium dell’istituto. È il Boccherini Guitar Quartet, unanimemente considerato tra i più interessanti quartetti nell’ambito della “sei corde”, in concerto mercoledì 6 giugno alle 21 all’auditorium di piazza del Suffragio.

Canciónes remotas, questo il titolo del concerto del quartetto formato da Dario Vannini, Arody García, Fabio De Lorenzo e Giacomo Martinelli, ispirato dall’omonimo brano scritto dal chitarrista, compositore e direttore d’orchestra cubano Leo Brouwer, al quale l’ISSM “Boccherini” ha dedicato quest’anno il Guitar Festival.

Durante la serata verranno eseguite leEstampasdi Federico Moreno Torreba, “cartoline” musicali dedicate alla Spagna, suo paese natio. A seguire, l’opera forse più celebre di Georges Bizet,Carmen, con la Suite arrangiata per chitarra da William Kanengiser; quindi due brani di Leo Brouwer, ToccataeCanciones Remotas. In chiusura, Los cuatro elementosdi Francis Kleynjans.

Il Boccherini Guitar Quartet è nato nell’estate del 2016 per sviluppare al massimo le potenzialità del repertorio composto per questa formazione cameristica. I quattro concertisti e didatti della chitarra che lo compongono (Dario Vannini, Arody García, Fabio De Lorenzo e Giacomo Martinelli), uniti da una forte amicizia, da un interesse comune per la musica da camera e da una formazione didattica che per tutti ha fatto perno sul maestro Giampaolo Bandini, hanno intrapreso un impegnativo percorso musicale, che fin da subito li ha visti protagonisti in diversi concerti. Il loro curriculum è ricco di primi premi in diversi concorsi nazionali ed internazionali e collaborazioni con molti artisti di fama internazionale.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it