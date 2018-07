Concerto dei cori americani sulle Mura venerdì 13

LUCCA – Venerdì 13 luglio 2018 alle ore 18 sulle Mura Urbane nella casermetta San Pietro di fronte al Villaggio del Fanciullo ) sede della Compagnia Balestrieri Lucca, concerto con The Orpheus Club of Philadelphia and Singers from the Alfred James Band che provengono dalla città di Philadelphia USA. I due gruppi americani presenteranno musiche tradizionali scozzesi, spirituals e musiche di Grieg. Il Baluardo accoglierà i graditi ospiti con musiche sud-americane e spagnole. Ingresso gratuito come di consueto.