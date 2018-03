Con l’Amicizia Legaccio l’Acf Lucchese conquista la quinta vittoria consecuitva

LUCCA – Sul sintetico di Lagaccio l’Acf Lucchese del presidente Marco Chiocchetti ottiene la quinta vittoria consecutiva che conferma le rossonere nell’olimpo di questo campionato nazionale di serie B femminile.

Con l’incognita maltempo le ragazze di Maurizio Corti sono entrate in partita con qualche esitazione e il primo tempo non ha offerto particolari emozioni. Dopo l’intervallo le lucchesi sono tornate sul terreno di gioco con un altro piglio, segnando subito di testa con Giulia “Borgo “ Nellini e colpendo subito dopo un incrocio dei pali con una bella conclusione di Valentina Bengasi. La stessa capitana calciava a lato un calcio di rigore, ma un bel contropiede di Jessica di Lupo legittimava una vittoria netta e perentoria dell’Acf Lucchese, visto che le avversarie non hanno, soprattutto nella ripresa, praticamente mai tirato verso la porta di Landi.

Ora per l’Acf Lucchese un’altra sosta, stavolta per il riposo programmato dal calendario, in attesa di recuperare la gara con la Novese che non si è disputata nella scorsa settimana. La data è ancora da stabilire, ma è probabile che si tratti dell’8 Aprile, per uno scontro molto importante anche per la classifica, che vede le rossonere consolidarsi al sesto posto e puntare la Juventus, distante otto punti ma con una gara in più.

Amicizia Lagaccio- Acf Lucchese 0-2

Reti : st 1 Nellini 21 Di Lupo

Amicizia Lagaccio : Piazzi, Pittavino, Ghidetti, Brucci,Minopoli, Baghino, Del Francia, Nasso, Armitano, Licco, Pesce.

Allenatore : Mara Morin.

In panchina Rossi, Gaeta, Gandini, Boggero, Lamrabte, Fossa, Mastrangelo.

ACF Lucchese : Landi, Nellini, Lehmann, Cantini , Tognarelli, Mase’, Pieroni, Bengasi, Biancalana, Rossi, Di Lupo.

Allenatore: Maurizio Corti.

In panchina Marchi, Frediani.

Arbitro : Cimarrusti di Novara