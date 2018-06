Accademia e Green School: ppen day dei corsi nelle nuove aule di via del Brennero

LUCCA – È domani, martedì 26 giugno, l’open day a ingresso libero dedicato ai corsi alternativi alla scuola superiore, gratuiti, per diventare parrucchiere o agricoltore.

Si tiene proprio nelle aule dove avranno luogo le lezioni, nella sede della agenzia formativa Per-Corso che li organizza grazie a fondi della Regione Toscana, in via del Brennero 1040/BK dalle 17,30 alle 19,30.

Questi corsi, detti IeFP, sono una vera novità nell’ambito della formazione post scuole medie: si possono frequentare al posto della scuola superiore se si è superato l’esame di terza media e si hanno meno di 18 anni.

Nello specifico si tratta del corso “Accademia” se si vuole lavorare come acconciatore-parrucchiere nel settore della bellezza, e del corso “Green School” (organizzato insieme all’agenzia formativa Zefiro) se si vuole fare il mestiere dell’agricoltore, lavorando a contatto con la natura.

I due corsi sono triennali e completamente gratuiti, anche nei materiali didattici, danno la possibilità di fare stage anche retribuiti e iniziano a settembre, proprio come una scuola. Le lezioni si svolgono nelle nuove aule di via del Brennero venendo da Lucca (al numero 1040/BK).

Ogni percorso di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) prevede 20 allievi. Termine iscrizioni: 30 giugno. Per informazioni e appuntamenti personalizzati: agenzia Formativa Per-Corso 0583-333305, www.per-corso.it.