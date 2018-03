ComunicaCity: la app del Comune di Viareggio che ‘racconta’ la città

VIAREGGIO – Il Comune di Viareggio, insieme a Sea Risorse, MoVer e iCare, compie un altro passo verso la digitalizzazione dei servizi e delle informazioni e presenta la nuova APP della città, per innovare la propria comunicazione verso i cittadini e verso i tanti turisti che ogni anno affollano la splendida città capoluogo: si tratta della pluripremiata app ComunicaCity, l’unica app partner ufficiale di AnciTel, già attiva in oltre un centinaio di comuni in tutta Italia.

«Viareggio è il primo Comune in assoluto della Toscana ad aderire al progetto innovativo, che speriamo venga accolto da tutti i nostri cittadini con entusiasmo e partecipazione – dichiara l’assessore Maurizio Manzo -. L’obiettivo del sindaco e di tutta l’amministrazione è di essere sempre più presenti e vicini nella vita quotidiana di tutti i cittadini, rendendoli partecipi e coinvolti nelle attività svolte, nelle scelte e nelle novità che il Comune ogni giorno prende, per migliorare la vita di tutta la città».

ComunicaCity è stata ideata e progettata per aiutare gli amministratori dei comuni italiani e degli enti pubblici a comunicare in maniera semplice e veloce con i cittadini, in particolare in situazioni di emergenza e di crisi (allerta meteo, catastrofi naturali, emergenze idrogeologiche, alluvioni, ecc.) o situazioni di normale amministrazione: manutenzione ordinaria e straordinaria della città, interruzioni di servizio, eventi, ambiente, scuola, sanità, tributi, e tanto altro.

Oltre al servizio di notizie in tempo reale (tramite il sistema di push notification, che fa squillare lo smartphone quando viene inviata una nuova notizia), ComunicaCity offre molte altre funzionalità e moduli, progettati per il cittadino e per il turista che visita la città, dai parcheggi, agli eventi, alle informazioni sui servizi disponibili.

«La scelta di aderire al servizio ComunicaCity dimostra ancora una volta l’apertura alle nuove tecnologie e alle innovazioni di questa amministrazione, e la voglia di utilizzare in maniera efficiente le nuove tecnologie: lo smartphone è oggi lo strumento più immediato e diretto per la comunicazione con i cittadini, le notizie arrivano in tempo reale direttamente ad ogni singolo cittadino» aggiunge l’assessore.

L’applicazione si scarica gratuitamente dai vari store di app Apple, Android e Windows, e permettere di ricevere le push notification immediate, accedere all’archivio di tutte le news inviate dal Comune, e alla sezione info utili in cui il cittadino, o il turista, può trovare gli orari e i recapiti degli uffici pubblici, i punti di interesse, le strutture ricettive, gli eventi, le cose da fare e da vedere, tutte le informazioni che possono aiutare a vivere meglio e appieno la città di Viareggio.

«Invitiamo tutti i nostri cittadini – conclude Manzo – a scaricare l’app, a farla conoscere a tutti gli amici e parenti, e a condividere sui social network e sui sistemi di chat come Whatsapp, le news che il comune invierà, in modo da moltiplicare le comunicazioni e le informazioni che faremo».