Comunali a Capannori: il centrodestra scalda i motori e vara la lista ‘Svolta Comune’

CAPANNORI – Questo è il nome che abbiamo deciso di dare alla lista civica di orientamento di centro destra per le prossime elezioni del comune di Capannori. Obiettivo della nostra nuova lista sarà quello di affiancare i partiti di centro destra, con i quali abbiamo già iniziato da tempo un lavoro di collaborazione, nell’individuazione di un progetto di programma, che ci consenta di arrivare a costruire una coalizione compatta con l’obiettivo di dare risposte alla cittadinanza, di fronte ad una sinistra, estremamente concentrata su se stessa.

La svolta, intesa come cambiamento in termini di ascolto dei cittadini, per un ritorno alla politica dal basso e non quella delle decisioni già prese, per una partecipazione vera e utile, per cercare di interpretare al meglio le esigenze del nostro territorio fatto di 40 frazioni e non di una fantasiosa città che non esiste. SVOLTA nella gestione della spesa pubblica, perché quando si ha a che fare con i soldi di tutti dobbiamo essere estremamente più attenti, avere delle priorità per ciò che è veramente necessario, senza cedere alle voglie megalomani del politico di turno, ma alle necessità dei cittadini che vogliamo nuovamente far tornare, protagonisti della cosa pubblica. Svolta nel cercare di fare più che apparire, no ad opere faraoniche che non interessano a nessuno e si a ciò che viene chiesto dalla comunità.

Comune perché vogliamo che la comunità sia protagonista, nelle scelte da fare, nei progetti da mandare avanti, perché la partecipazione vera è progettare insieme dall’inizio e non subire le decisioni degli altri.

Comune per rivalutare le professionalità interne dell’ente anziché dare incarichi profumati e allestire uffici di gestione del potere, con super-segreterie come avviene oggi, revisionare i carichi di lavoro e non dare solo importanza al controllo del potere.

Una Svolta Comune perché è necessario cambiare, perché tutti insieme possiamo farcela.

Svolta Comune