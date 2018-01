Compro oro: da Confcommercio al via l’iscrizione al registro OAM

LUCCA – Continuano le novità per il mondo di chi effettua compravendita di oro usato. Dal 15 gennaio sarà attiva l’area dedicata agli operatori compro oro su portale OAM per una prima fase di registrazione necessaria in vista dell’iscrizione nel registro la cui operatività occorre però attendere i tempi detati dall’emanazione dell’atteso decreto ministeriale. Intanto, gli uffici di Confcommercio Lucca&Massa Carrara sono a disposizione di tutti gli associati per svolgere questa prima parte di pratica. La registrazione, che è subordinata al possesso di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale, è il primo passo necessario per potere, successivamente, quando sarà entrato in vigore il Decreto, presentare in via telematica, proprio attraverso l’area riservata, l’iscrizione al Registro istituito dal decreto ministeriale. Per effettuare la pratica è necessario prendere appuntamento (0583-47311).