Il compositore e chitarrista Leo Brouwer ospite dell’Issm Boccherini Posta in arrivo x

LUCCA – Da piccolo ascoltava per ore la radio cubana che trasmetteva musica classica. Si innamorò della chitarra a 11 anni, quando la vide suonare dal padre che non vedeva da tempo. A 15 anni imparò a leggere la musica osservando gli spartiti che riusciva a sbirciare nei negozi di musica. Così è nato il genio di Leo Brouwer. Il musicista e direttore d’orchestra cubano, fra i più grandi e noti compositori contemporanei e virtuoso della chitarra, sarà a Lucca, ospite dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”, per una intensa tre-giorni di studio e musica.

A Brouwer l’ISSM “L. Boccherini” ha dedicato quest’anno il “Guitar Festival”, manifestazione che è rivolta allo strumento a sei corde ed è parte integrante della stagione Open. Una vera e propria “maratona” quella che vedrà protagonista la musica del compositore cubano, del quale verrà eseguita l’integrale delle opere per chitarra. Un totale di otto concerti, durante i quali saranno suonati, fra gli altri, sette inediti.

Questi gli appuntamenti del fine settimana: domani, sabato 24 marzo alle 10:30 (Auditorium “Boccherini”), la proiezione e presentazione del documentario Cantata di Perugia, a cura di Leo Brouwer e Jesús Cornejo. Alle 11:30, la conferenza Leo Brouwer, una vita para la musica, alla quale interverranno lo stesso Brouwer, il direttore dell’ISSM “Boccherini” Fabrizio Papi e il chitarrista e docente di chitarra al conservatorio cittadino Giampaolo Bandini. Alle 21, sempre all’Auditorium “Boccherini”, si esibirà il duo formato da Giampaolo Bandini (chitarra) e Cesare Chiacchieretta (bandoneon), con un programma che prevede musiche, tra gli altri, di Piazzolla e Brouwer.

Il clou dei tre giorni in cui Brouwer è ospite a Lucca sarà raggiunto domenica sera, con il terzo appuntamento della “Maratona”. A salire sul palco dell’Auditorium “Boccherini” (ore 21), l’Orchestra dell’Istituto, affiancata dai chitarristi solisti Dario Vannini, Arody García e Domenico Mottola. Suoneranno Tres Danzas concertantes for guitar and string orchestra, il Concierto Elegíaco for guitar, percussion and strings e Beatlerianas, una suite di sette brani dei Beatles riarrangiati da Brouwer.

Oltre ai concerti dedicato al Maestro cubano, il fine settimana dell’ISSM “Boccherini” vedrà anche un’interessante mostra di liuteria, aperta al pubblico sabato 24, dalle 10 alle 18.

I concerti sono gratuiti. Per informazioni: www.boccherini.it