Completato il calendario di Villa Bertelli: Venditti e Butman i nuovi big in arrivo

FORTE DEI MARMI – Completati gli ultimi ritocchi al calendario degli spettacoli, che la Fondazione Villa Bertelli ha programmato per l’estate 2018. Ad arricchire l’elenco degli eventi, si sono aggiunti altri due big del panorama musicale nazionale e internazionale: Antonello Venditti e Igor Butmann. Insieme a loro, una nuova band, ma già star acclamata fra i giovanissimi: Carl Brave X Franco 126. Non mancherà neppure uno show a sorpresa da annunciare nelle prossime settimane.

Venditti, che salirà sul palco di Forte dei Marmi sabato 18 agosto, in quasi cinquant’anni di carriera, ha emozionato generazioni di appassionati, mettendo in musica sentimenti, tematiche sociali e culturali. A partire da giugno, il celebra cantautore romano ripercorrerà in una versione unplugged le più importanti canzoni della sua incredibile carriera, che proporrà nel tour, organizzato da F&P Group.

Igor Butman, Sassofonista, produttore, Artista del popolo della Federazione Russa, Presidente della Igor Butman Music Group, direttore artistico della Moscow Jazz Orchestra, Presidente della JAB forum&festival e giustamente ritenuto il più grande rappresentante russo di musica jazz sulla scena mondiale, sarà a Vittoria Apuana il 20 luglio con la sua orchestra di venti elementi, reduce da Umbria Jazz. Il “Re” del sassofono si presenta a Forte dei Marmi con un curriculum prestigioso, come produttore, direttore o co-direttore di ben 17 album, incluso Magic Land (Sony Classical) con Chick Corea, Jack DeJohnette, John Patitucci, Stefon Harris e Randy Brecker.

Carl Brave X Franco126 si esibiranno a Vittoria Apuana il 16 agosto. La band romana con l’album d’esordio “Polaroid” ha conquistato il pubblico istantaneamente. Decretato disco del 2017 da Rolling Stone e certificato disco d’oro, ha sancito un successo che si è tradotto in veri e propri bagli di folla durante i concerti. Ora Carl Brave x Franco126 sono pronti per una nuova serie di appuntamenti live, che si preannunciano imperdibili e ricchi di sorprese. Ad accompagnarli dal vivo sul palco di Vittoria Apuana, una “big band”, sempre più solida e abile nel vestire i brani dei “due fiori cresciuti in mezzo ai sanpietrini” di un sound ancora più denso e grondante groove.

Dunque, l’ouverture della stagione eventi 2018 sarà con il 46° Premio Satira Politica, che quest’anno si proporrà in versione festival.

Già confermata, la presenza di Roberto Benigni e Geppi Cucciari, così come di Serena Dandini alla conduzione delle quattro serate, in programma dal 4 all’7 luglio. Due, gli spettacoli con compagnie locali: la compagnia “Versiglia in bocca” con “Filomena Martoriata”, un gradito ritorno del duo Lora Saantini e Antonio Meccheri, che l’8 luglio proporranno un cult del grande Eduardo, rivisto in versione versiliese e patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali. Un omaggio a Paolo Limiti e alla sua musica, ad un anno dalla scomparsa, sarà invece l’appuntamento del 22 luglio con “Ciao Paolo”- i nostri migliori anni, presentato dal versatile artista fortemarmino Angelo Polacci.

Di seguito, il calendario degli spettacoli:

LUGLIO

4-5- 6 luglio Aspettando il Premio Satira….

7 luglio 46° Premio Satira Politica

8 luglio Versiglia in bocca “Filomena martoriata”

14 luglio Francesca Michielin

20 luglio Igor Butman e Orchestra

22 luglio Angelo Polacci “Ciao Paolo- i nostri migliori anni”

28 luglio Vinicio Capossela e Orchestra Toscanini

AGOSTO

03 agosto “Musical Grease”

09 agosto Andrea Pucci

11 agosto Francesco De Gregori

12 agosto Alvaro Soler

13 agosto Negrita

14 agosto Gianna Nannini

16 agosto Carl Brave X Franco 126

18 agosto Antonello Venditti

21 agosto Massimo Ranieri

26 agosto “Talenti sotto le stelle” a favore dell’ABF (Andrea Bocelli Foundation)