Comitato Vivere il Centro Storico: ‘Torrini ha la giusta preparazione per le proposte che avanza? Notte Bianca, sagra dell’alcol’

LUCCA – Ci pare veramente bizzarra la richiesta formulata dal consigliere Enrico Torrini di Siamo Lucca all’amministrazione Comunale che dice testualmente: “Al fine di far risparmiare i commercianti, che subiscono un esborso enorme per fare la notte bianca, chiedo se sono state prese in considerazione le modifiche apportate dalla direttiva Gabrielli con circolare del 18 luglio 2018 da parte del Ministero dell’Interno. E soprattutto se in occasione della manifestazione sarà deliberata ordinanza di chiusura traffico all’interno della perimetria urbana, salvo i mezzi di soccorso. Questo farebbe risparmiare molto ai commercianti in materia di sicurezza”.

Secondo Enrico Torrini di Siamo Lucca i residenti, quella notte, non dovrebbero avere facoltà di arrivare nei paraggi di casa (nemmeno gli invalidi) e lasciare la macchina fuori dalle Mura (ma dove?) per far spendere di meno ai poveri commercianti. Premesso che la Notte Bianca in realtà sembra una sagra dell’alcool e che, visto la disaffezione dimostrata dagli esercenti, viene fatta su pressione di 20 locali che in quella notte guadagnano decine di migliaia di euro, ci domandiamo se Torrini dispone di una adeguata preparazione in materia per lanciarsi in proposte così ardite. Una domanda che ci siamo già posti in occasione del Nuovo regolamento di Polizia Municipale al cui iter Enrico Torrini di Siamo Lucca ha partecipato dall’inizio alla fine, prima come membro di commissione e poi come consigliere, salvo poi affermare il giorno dopo il varo che lo stesso non era fatto bene.

Comitato Vivere il Centro Storico